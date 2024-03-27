Календарь стрижек на апрель 2024 года: когда нельзя идти к парикмахеру

Весна - время обновления, когда природа оживает, а дни становятся теплее и длиннее. Согласно выводам астрологов, чтобы стрижка выглядела стильно, а волосы оставались здоровыми и крепкими, важно выбирать благоприятные для визита да парикмахера даты.

Когда можно и не стоит идти в парикмахерскую в апреле, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда нужно идти к парикмахеру в апреле

В Лунном календаре стрижек на апрель 2024 года разные события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый благоприятный день для стрижки, вы сохраните свои положительные силы и избавитесь от всего негативного, найдете гармонию с собой и внешним миром.

Если вы хотите полностью изменить прическу или желаете обновить стрижку, в апреле 2024 записывайтесь к парикмахеру в следующие дни: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 число. Они считаются вторым весенним месяцем самыми благоприятными.

Когда не нужно идти в парикмахерскую

Не рекомендуется записываться на стрижку в следующие неблагоприятные дни: 4, 8, 9, 14, 23, 25 апреля.

Когда можно окрашивать волосы

Относительно окрашивания волос благоприятные дни включают:

2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля;

1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 апреля.

Следует избегать окрашивания волос в неблагоприятные дни: 4, 7, 8 и 15 апреля, которые могут привести к нежелательным последствиям.