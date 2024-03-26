Трихолог объяснила, почему стричься по лунному календарю это норма

Многие верят и стригутся исключительно на растущий месяц, даже есть лунные календари стрижек. Это действительно может повлиять на качество волос и стрижку – знает трихолог.

Нормально ли стричься по лунному календарю

Наверное, вы хоть раз в жизни слышали от своих подруг или знакомых, что они стригут и окрашивают волосы исключительно по лунному календарю. То есть, на растущий месяц.

Существует мнение, что именно растущий месяц позволяет волосам отрастать быстрее и быть в хорошем состоянии. Но каждая дата имеет свое влияние. И в каждом месяце есть плохие и хорошие дни для стрижек.

Кто верит в это, а кто нет, однако трихологи не видят в этом ничего плохого, даже наоборот.

"Я точно знаю, что люди – это животные, которые просто забыли, что они являются неотъемлемой частью природы. Поэтому, да – придерживаться лунного календаря очень хорошая идея", - говорит трихолог Юлия Седлецка.

Нормально ли стричься по лунному календарю (фото: Freepik)

Выходит, что стричься по лунному календарю - это не просто ваши предрассудки или "приколы" ваших подруг - это инстинкт, который может действительно повлиять на состояние наших волос и сделать его послушными или непослушными, гладкими или пушистыми.

Итак, если вы верите в эту теорию, продолжайте отслеживать положительные даты и получать тот результат, которого вы ожидаете от смены прически.