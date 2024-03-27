Календар стрижок на квітень 2024 року: коли не можна йти до перукаря

Весна - час оновлення, коли природа оживає, а дні стають теплішими й довшими. Згідно з висновками астрологів, щоб стрижка мала стильний вигляд, а волосся залишалося здоровим і міцним, важливо обирати сприятливі для візиту до перукаря дати.

Коли можна та не варто йти до перукарні у квітні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли треба йти до перукаря в квітні

У Місячному календарі стрижок на квітень 2024 року різні події надають певну дію на стрижку волосся людини. Вибравши найсприятливіший день для стрижки, ви збережете свої позитивні сили і позбавитеся всього негативного, знайдете гармонію з собою та зовнішнім світом.

Якщо ви хочете повністю змінити зачіску чи бажаєте оновити стрижку, в квітні 2024 року записуйтесь до перукаря в такі дні: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 число. Вони вважаються другого весняного місяця найсприятливішими.

Коли не треба йти до перукарні

Не рекомендується записуватися на стрижку у такі несприятливі дні: 4, 8, 9, 14, 23, 25 квітня.

Коли можна фарбувати волосся

Щодо фарбування волосся, сприятливі дні включають:

2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 квітня;

1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 квітня.

Варто уникати фарбування волосся у несприятливі дні: 4, 7, 8 та 15 квітня, які можуть призвести до небажаних наслідків.