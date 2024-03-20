Высокие температуры часто портят наши волосы, фены и плойки опасны и для натуральных волос, а для окрашенных являются врагом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от трихолога Юлии Седлецкой.

Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам

Каждая девушка любит экспериментировать, выравнивать или крутить волосы. Это, конечно, всегда хорошо выглядит, но несет прямой вред структуре волос, ведь каждая плойка и фен имеют высокие температуры.

Фен и плойка портят и натуральные волосы, а вот для крашеного высокие температуры вдвойне опасны, особенно если это блонд.

Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам (фото: Freepik)

Наверняка несложно заметить, как веши кончики становятся более тонкими и неодушевленными, если вы постоянно пользуетесь плойками. Все это влияние высокой температуры, но есть и профессиональное объяснение, почему крашеные волосы страдают от горячих инструментов для укладки больше.

"Окрашенные волосы за счет химического воздействия становятся сразу более хрупкими, чем раньше, потому что процесс происходит следующим образом: Краска открывает кутикулярный слой, проникает в кортекс (средний слой)", - объясняет трихолог.

"То есть структура волос, а именно их сильнейший слой остается без липидов. Поэтому, действительно, использование плойки и фена будет для них гораздо опаснее, чем для натуральных волос", - продолжила Юлия.