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Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам

Среда 20 марта 2024 12:38
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Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Юлия Седлецкая

Высокие температуры часто портят наши волосы, фены и плойки опасны и для натуральных волос, а для окрашенных являются врагом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от трихолога Юлии Седлецкой.

Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам

Каждая девушка любит экспериментировать, выравнивать или крутить волосы. Это, конечно, всегда хорошо выглядит, но несет прямой вред структуре волос, ведь каждая плойка и фен имеют высокие температуры.

Фен и плойка портят и натуральные волосы, а вот для крашеного высокие температуры вдвойне опасны, особенно если это блонд.

Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам

Почему крашеные волосы более чувствительны к высоким температурам (фото: Freepik)

Наверняка несложно заметить, как веши кончики становятся более тонкими и неодушевленными, если вы постоянно пользуетесь плойками. Все это влияние высокой температуры, но есть и профессиональное объяснение, почему крашеные волосы страдают от горячих инструментов для укладки больше.

"Окрашенные волосы за счет химического воздействия становятся сразу более хрупкими, чем раньше, потому что процесс происходит следующим образом: Краска открывает кутикулярный слой, проникает в кортекс (средний слой)", - объясняет трихолог.

"То есть структура волос, а именно их сильнейший слой остается без липидов. Поэтому, действительно, использование плойки и фена будет для них гораздо опаснее, чем для натуральных волос", - продолжила Юлия.

Раньше мы рассказывали, какие сложности постигают крашеных блондинок в уходе.

Также читайте о 5 правилах, которые помогут отпустить длинные волосы.

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