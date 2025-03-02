Календарь стрижек на март. Когда можно менять прическу, чтобы не испортить волосы

Календарь стрижек на март поможет вам заранее спланировать поход к парикмахеру, если вы хотите менять прическу по лунному календарю. Считается, что некоторые дни могут быть максимально удачными, но есть и те, которые совсем не подходят для смены имиджа.

Благоприятные дни для стрижки и окрашивания в марте

3–4 марта - стрижка в эти дни способствует быстрому росту волос и их укреплению. Окрашивание будет стойким и насыщенным

6 марта - день Растущей Луны считается прекрасным моментом для обновления прически, волосы будут послушными и блестящими

9 марта - стрижка в этот день придаст волосам объем, а окрашивание пройдет успешно

11–12 марта - идеальные дни для кардинальной смены имиджа, волосы будут легко поддаваться укладке

17 марта - стрижка на Убывающую Луну поможет надолго сохранить форму прически, а окрашивание будет равномерным

20 марта - благоприятное время для обновления прически, волосы будут крепкими и здоровыми

26–27 марта - стрижка в эти дни укрепит волосы и замедлит их рост, что поможет дольше сохранить форму прически.



Когда стричься в марте - удачные дни (фото: Getty Images)

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания

Однако есть не только удачные дни. Некоторые даты могут оказаться не самыми подходящими для смены прически, все из-за фаз Луны.

Когда нельзя стричься в марте:

1–2 марта - стрижка может привести к непослушным волосам, а окрашивание может дать непредсказуемый результат

14 марта - в день Полнолуния не рекомендуется проводить какие-либо манипуляции с волосами, лучше посвятить день уходовым процедурам.

15–16 марта - стрижка в эти дни может привести к ломкости волос, а окрашивание будет нестойким

22–23 марта - неудачное время для изменения прически, волосы могут стать жесткими и непослушными

29 марта - стрижку и окрашивание лучше отложить, так как волосы в этот день особенно чувствительны.

Почему появились календари стрижек по лунному календарю

Календари стрижек по лунному циклу появились еще в древности, когда люди заметили связь между фазами Луны и различными аспектами жизни, включая состояние волос. Считалось, что Луна влияет на рост и силу шевелюры так же, как и на приливы и отливы в океанах.

Астрологи и эзотерики верят, что стрижка в определенные дни может ускорить или, наоборот, замедлить рост волос, сделать их гуще или ослабить. Во многих культурах существовали традиции подстригаться именно по лунному календарю, а некоторые даты считались благоприятными или нежелательными. Со временем эти представления укоренились в народных обычаях и передавались из поколения в поколение, а сегодня остаются популярными даже в современной бьюти-индустрии.

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