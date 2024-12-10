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Улучшает ли рост волос стрижка по лунному календарю? Ученые озвучили свое мнение

Вторник 10 декабря 2024 15:35
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Улучшает ли рост волос стрижка по лунному календарю? Ученые озвучили свое мнение Фото: Нужно ли стричься по лунному календарю (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С давних времен во многих культурах верили, что луна влияет на разные аспекты жизни, включая рост волос. Идея стрижки волос в соответствии с лунными фазами была постоянной темой в практиках красоты. Но есть ли какая-нибудь научная основа для этого убеждения?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Фазы луны и стрижки

Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:

  • Молодой человек: Луна не видна с Земли.
  • Растущая Луна: освещенная часть Луны начинает увеличиваться.
  • Полнолуние: месяц полностью освещен.
  • Падающая луна: освещенная часть начинает уменьшаться.

Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос.

Согласно некоторым традициям, предлагается:

Стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту.

Стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.

Однако с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств. Ни масштабное научное исследование не подтвердило связи между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос. Рост волос зависит от таких факторов, как:

  1. Генетика - основной фактор, определяющий скорость и густоту роста волос.
  2. Состояние здоровья - гормональный баланс, питание, уровень стресса и уход за волосами.
  3. Возрастные изменения - с возрастом скорость роста волос обычно замедляется.

Месячные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос.

Кстати, трихолог рассказала всю правду о стрижке волос горячими ножницами.

Ранее мы сообщали о 4 простых способах, которые помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами.

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