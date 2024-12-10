Улучшает ли рост волос стрижка по лунному календарю? Ученые озвучили свое мнение
С давних времен во многих культурах верили, что луна влияет на разные аспекты жизни, включая рост волос. Идея стрижки волос в соответствии с лунными фазами была постоянной темой в практиках красоты. Но есть ли какая-нибудь научная основа для этого убеждения?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Фазы луны и стрижки
Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:
- Молодой человек: Луна не видна с Земли.
- Растущая Луна: освещенная часть Луны начинает увеличиваться.
- Полнолуние: месяц полностью освещен.
- Падающая луна: освещенная часть начинает уменьшаться.
Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос.
Согласно некоторым традициям, предлагается:
Стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту.
Стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.
Однако с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств. Ни масштабное научное исследование не подтвердило связи между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос. Рост волос зависит от таких факторов, как:
- Генетика - основной фактор, определяющий скорость и густоту роста волос.
- Состояние здоровья - гормональный баланс, питание, уровень стресса и уход за волосами.
- Возрастные изменения - с возрастом скорость роста волос обычно замедляется.
Месячные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос.
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