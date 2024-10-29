Такие стрижки для женщин после 50 мгновенно омолодят на 10 лет. 5 вариантов на короткие волосы
Современная стрижка способна не только подчеркнуть красоту, но и омолодить, когда это необходимо. И если вы не знаете, какие прически сейчас модны и как носить короткие волосы женщинам после 50 - просто обратите внимание на тренды этой осени.
РБК-Украина (проект Styler) называет 5 причесок, помогающих скрыть возраст и быть невероятной.
Многослойная прическа
Эта стрижка отлично подойдет женщинам, которые не любят тратить много времени на создание объема и кудряшек. Вам не придется каждое утро "колдовать" над прической перед зеркалом, ведь достаточно будет лишь устроить "творческий беспорядок". К тому же такая стрижка отлично подходит для волос любого цвета.
Стрижка, которую не нужно вкладывать (фото: instagram.com/__k_vu__)
Асимметричный боб
Эта прическа считается "золотой" и самой удачной. Если вы хотите выглядеть красиво и при этом скрыть свой возраст - попросите парикмахера, чтобы тот сделал акцентное удлинение волос у виска. К слову, такой боб можно делать как на волнистых, так и на ровных волосах.
Какие стрижки омолаживают (фото: instagram.com/salirasa)
Дерзкая челка
Если же вы хотите скрыть морщинки и просто закрыть лоб - выбирайте короткие прически с челкой. Весь секрет такой стрижки в том, что мастер должен филировать пряди и не забывать о многослойности.
В качестве стрижки подойдет женщине после 50 (фото: instagram.com/hazzhair)
Стрижка бикси
Название прически раскрывает всю ее особенность - в ней сочетаются пикси и короткий боб. Бикси прекрасно подойдет женщинам, которые хотят выглядеть красиво. Стрижка дает возможность экспериментировать, с ней вам не придется беспокоиться о том, что вы будете незамеченной.
Прическа для женщины после 45 лет (скриншот)
Удлиненное каре
А эта прическа подойдет женщинам, которые не хотят слишком коротко стричь волосы. Главная "фишка" каре - четкие линии и удлиненные пряди ближе к лицу. Такая стрижка визуально удлинит шею и поможет выглядеть очень молодо.
Прическа для женщины после 55 лет - вариант на волосы средней длины (фото: instagram.com/sohail_colour_artist)
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При создании материала были использованы источники: сайт Gazeta.pl, Instagram-страницы стилистов с никами "__k_vu__", "hazzhair", "salirasa", "sohail_colour_artist".