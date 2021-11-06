Який колір гаманця принесе удачу і багатство: вибираємо з обережністю

При виборі гаманця потрібно враховувати не тільки його зручність, надійність, форму і розміри. Виявляється, має значення і колір вашого гаманця або портмоне. Саме від нього залежить, чи буде ваш гаманець завжди повний.

Який колір для гаманця найкращий для удачі та багатства – читайте нижче.

Червоний

За фен-шую червоний колір-символ вогняної стихії й вважається, що він більш вдалий для гаманця або портмоне. Цей колір яскравий і притягує погляд, але й одночасно з цим – він притягує гроші. Будьте обережні, червоний гаманець може зробити свого власника марнотратом через те, що в ньому постійно будуть гроші. Як варіант - вибирайте гаманець з червоним візерунком або малюнком.

Чорний або синій

Синій - колір водної стихії. Вона теж пов'язана з грошима і привертає фінанси. Кожен раз, коли ви наповнюєте гаманець синього або чорного кольору купюрами – ви залучаєте до нього достаток. Гаманці з поєднанням чорного і синього – справжні талісмани для своїх власників. Вони й багатство приваблюють, і від зайвих витрат бережуть. А ось блакитні відтінки використовувати не варто - гроші почнуть текти рікою повз руки.

Зелений

Ще один колір, який по фен-шуй символізує зростання і позитивну енергію. Зелені відтінки - це знаки природи та дерев. Гаманець такого кольору підійде власникам бізнесу і приватним підприємцям. Він дає багато можливостей, шансів, допомагає генерувати ідеї, підвищує креативність і можливості подвоїти або потроїти свої заощадження.

Жовтий, коричневий або бежевий

Це відтінки землі й такі кольори для гаманців вважаються найпопулярнішими та практичними. Вони символізують стабільність і економію. Захищають ваші кошти від божевільних витрат і втрати. Якщо ви витрачаєте занадто багато, то вам варто купити гаманець такого кольору.

Срібний або золотий

Це кольори металу, і вони допомагають отримати багатство, а також підтримувати його в стабільному стані. Золото завжди було елементом розкоші, тому такий гаманець варто вибрати тим, хто хоче багате життя.

Сірий або білий

Такі гаманці притягують удачу і повагу. Щоб посилити потоки енергії, потрібен ще один аксесуар такого ж кольору – сумочка або пояс.