Какой цвет кошелька принесет удачу и богатство: выбираем с осторожностью

При выборе кошелька нужно учитывать не только его удобство, надежность, форму и размеры. Оказывается, имеет значение и цвет вашего кошелька или портмоне. Именно от него зависит, будет ли ваш кошелек всегда полон.

Какой цвет для кошелька самый лучший для удачи и богатства – читайте ниже.

Красный

По фен-шую красный цвет – символ огненной стихии и считается, что он более удачен для кошелька или портмоне. Этот цвет яркий и притягивает взгляд, но и одновременно с этим – он притягивает деньги. Будьте осторожны, красный кошелек может сделать своего владельца транжирой из-за того, что в нем постоянно будут деньги. Как вариант – выбирайте кошелек с красным узором или рисунком.

Черный или синий

Синий – цвет водной стихии. Она тоже связана с деньгами и привлекает финансы. Каждый раз, когда вы наполняете кошелек синего или черного цвета купюрами – вы привлекаете к нему достаток. Кошельки с сочетанием черного и синего – настоящие талисманы для своих владельцев. Они и богатство привлекают, и от лишних трат берегут. А вот голубые оттенки использовать не стоит - деньги начнут речь рекой мимо рук.

Зеленый

Еще один цвет, который по фен-шуй символизирует рост и позитивную энергию. Зеленые оттенки – это знаки природы и деревьев. Кошелек такого цвета подойдет владельцам бизнеса и частным предпринимателям. Он дает много возможностей, шансов, помогает генерировать идеи, повышает креативность и возможности удвоить или утроить свои сбережения.

Желтый, коричневый или бежевый

Это оттенки земли и такие цвета для кошельков считаются самыми популярными и практичными. Они символизируют стабильность и экономию. Защищают ваши средства от безумных трат и потери. Если вы тратите слишком много, то вам стоит купить кошелек такого цвета.

Серебряный или золотой

Это цвета металла, и они помогают получить богатство, а также поддерживать его в стабильном состоянии. Золото всегда было элементом роскоши, поэтому такой кошелек стоит выбрать тем, кто хочет богатую жизнь.

Серый или белый

Такие кошельки притягивают удачу и уважение. Чтобы усилить потоки энергии, нужен еще один аксессуар такого же цвета – сумочка или пояс.