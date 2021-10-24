Які особисті речі губити категорично не можна: обіцяє неприємності і біди

Особисті речі втрачати завжди не приємно, а часом така втрата вже сама по собі стає великою неприємністю. Але наші предки вірили, що втрата певних речей сигналізує про те, що скоро у двері постукає біда.

Які речі категорично втрачати не можна і про які прикмети це говорить – читайте в матеріалі нижче.

Ключ

Замки та ключі від них повинні бути в парі завжди – ці предмети з'єднані магічним зв'язком. Вони символізують щастя в особистому житті - тому пари часто закривають замки на мостах. Також закриті замки допомагають залучити в будинок гроші або вберегти від неприємностей. Втрата ключа - дуже погана прикмета, оскільки він повинен закривати житло, сейф, машину, ворота. Він не допускає проникнення в особистий простір людини. Якщо порушується зв'язок замку і ключа, то це обіцяє неприємності – зрив планів, поїздок, сварки з близькими людьми.

Обручка

Найбільші біди обіцяє втрата обручки - це веде до розриву відносин і розлучення. Але втрата будь-якого кільця обіцяє неприємності його власнику - можуть бути проблеми в справах, неприємності, сварки з близькими. Разом з кільцем йде частина енергії його власника й обриваються зв'язки з удачею і з тим, хто його подарував.

Хрестик

Натільний хрест - дуже потужний оберіг для будь-якої людини. Його надягають на шию під час здійснення обряду таїнства хрещення. Священники стверджують, що втрата натільного хреста ніяк не відображається на житті людини. Але більшість віруючих вважає, що це знак-попередження. Потрібно задуматися про те, чи вірною і ти дорогою йдеш по життю і чи немає навколо тебе неприємностей, на які потрібно негайно звернути увагу.

Рукавичка

Такі речі вбирають енергетику свого власника і втрачати їх категорично не рекомендується. Втрата однієї рукавички по суті стає втратою пари й прикмети говорять про те, що в житті цієї людини може порушитися якесь єднання. Можливі сварки з коханою людиною, зірвуться важливі плани, зламається якась велика річ.

Головний убір

Наші предки вважали головний убір важливим елементом одягу і втрату прирівнювали до втрати голови та розуму. З роками прикмета трансформувалася і зараз вважається, що при втраті головного убору потрібно серйозно поставитися до прийнятих рішень і ретельно продумати свій подальший план дій.

Ніж і ножиці

Втрата гострого предмета говорила про те, що навколо власника цієї речі накопичилося занадто багато негативу. Починають загострюватися відносини з близькими людьми, рвуться важливі зв'язки. Втрата ножа - дуже погана прикмета, говорить про те, що в найближчому часі можна втратити чоловіка або дружину. Або про те, що їм загрожує важка хвороба.

Ґудзик

Здавалося б - дрібна неприємність. Але, крім певних незручностей, втрата гудзика говорить ще й про неприємності. Така втрата сигналізує про те, що господар почав занадто легковажно ставитися до життя. Варто зменшити обороти та приймати більш зважені рішення.