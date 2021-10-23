Що категорично не можна робити після заходу сонця: привернете неприємності

За старих часів вірили, що деякі дії після заходу сонця пророкують біди та неприємності. Досі наші батьки кажуть, що ввечері не варто виносити сміття з дому або позичати гроші.

Що категорично не можна робити після заходу сонця і вночі, щоб не залучити біди та неприємності – читайте в матеріалі нижче.

Рахувати гроші

Не варто ввечері діставати гроші з гаманця або скарбнички, щоб перерахувати. Робіть це у світлий час доби, оскільки вам загрожує постійно відчувати брак у фінансах.

Купатися ночами

Не варто купатися після заходу сонця в річках, озерах та інших водоймах. Нічні купання - погана прикмета. За старих часів вірили, що у водоймах після заходу сонця активується всяка нечисть – водяні та русалки.

Відвідувати баню

Ви здивуєтеся, але відвідувати лазню і сауну після заходу сонця теж не рекомендується. Нічні відвідування лазні притягують неприємності.

Миття посуду

Виявляється, мити посуд потрібно до заходу сонця або рано вранці, як тільки воно зійде. Після настання темряви мити посуд не можна, це приверне в будинок сварки, бідність і хвороби.

Відкривати вхідні двері

Відкривати двері в будинок після настання темряви, особливо після 12 ночі - категорично не можна. Не варто цього робити, якщо хтось постукає, бо в нічний час хороша людина не буде будити господарів. Відкривши двері можна впустити в будинок нещастя і неприємності.

Викидати сміття

Виносити відро для сміття або пакети зі сміттям після настання темряви - дуже погана прикмета. Вважається, що це принесе неприємності в будинок, безгрошів'я і разом зі сміттям можна винести з дому все хороше, в тому числі й здоров'я господарів.

Дивитися в дзеркало

Не варто ночами заглядати в дзеркало, це провокує нечисту силу. Дзеркало з давніх часів вважається порталом в інший світ, де можна зіткнутися зі злом і впустити його у свій будинок.

Лаятися

Не можна після заходу сонця сваритися, сперечатися і конфліктувати. Це загрожує нічними кошмарами та неприємностями. Якщо вже довелося з'ясовувати стосунки пізно ввечері-потрібно обов'язково помиритися відразу і попросити вибачення до відходу до сну.

Стригти

Не варто стригти локони після настання темряви, через те, що в них знаходиться життєва сила та енергія. Постарайтеся завершити процедуру до заходу сонця, щоб не втратити здоров'я.

Залишати ножі

Не варто на ніч залишати на видному місці ножі та інші гострі предмети. Вважається, що домовик може про них поранитися, розлютитися і мстити господарям.

Міняти лампочки

Зазвичай псування лампочки ми виявляємо в темний час доби й, якщо не терміново - потерпіть з ремонтом до ранку. Міняти лампу вночі - до біди в будинку.

Давати обіцянки

Постарайтеся не давати ніяких важливих обіцянок після заходу сонця. Вважається, що виконати такі обіцянки буде дуже складно.