Зеленський має намір перенести АПУ з будівлі на Банковій

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче зробити роботу АПУ більш прозорою

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах має намір перенести Адміністрацію президента з будівлі на вулиці Банковій. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, в разі обрання суспільство побачить все, що він зможе зробити в рамках своїх повноважень.

"У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум. Чому там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? ... Дуже хочу (переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А його (будівля Адміністрації президента, - ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би...", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський у разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. У той же час він зазначив, що може не встигнути розпустити парламент до осінніх виборів.

Він також заявив, що в разі обрання подасть законопроект про імпічмент президента.