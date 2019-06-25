Зеленський затвердив положення про Офіс президента

Фото: Адміністрація президента України (РБК-Україна)

У порівнянні з Адміністрацією функції Офісу суттєво не змінилися

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 25 червня затвердив Положення про Офіс президента України. Відповідний документ оприлюднено на президентському сайті.

Згідно з п. 3 указу президента, основними завданнями Офісу є:

"організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом України визначених Конституцією України повноважень".

Відзначимо, з п. 3 указу президента від 2 квітня 2010 року, основними завдання Адміністрації були:

"організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом України визначених Конституцією України повноважень".

Положення про Офіс містять перелік функцій, які майже не відрізняються від завдань Адміністрації президента.

Як повідомляло к РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 20 червня перейменував Адміністрацію президента на Офіс президента.

У квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АП з будівлі на Банковій.