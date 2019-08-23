Яким буде курс долара до кінця року: невтішний прогноз експерта

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні взимку. Він може перевищити 30 грн / дол.

Курс долара в Україні буде зростати до кінця 2019 року і вже з часом може перетнути позначку в 30 гривень за доллар. Такий не надто втішний прогноз дав економіст Михайло Андрійович.

За його словами, те, що сьогодні українська гривня дещо укріпилася у відношенні до американської валюти (курс опустився до позначки 25 грн), - явище тимчасове. Далі слід очікувати поступового знецінення гривні, її "відступу" на старі позиції - якщо не далі.

"Те, що не відчувається зниження цін на всі види товарів (крім сезонних), може слугувати підтвердженням тимчасовості та непередбачуваності процесу. Міністерству фінансів вдалося стримувати знецінення української національної валюти останні 4-5 місяці. Та робилося це за рахунок продажу облігацій внутрішньодержавної позики. Переважно їх купляли іноземні фінансові компанії, які спокусилися на досить високий відсоток "річних" - 16-20%. На поповнення золотовалютного резерву позитивно вплинуло й поступлення валюти експорт української сировини - в основному, руди та сільгосппродукції", - розповів Андрійович у коментарі Styler.

В той же час, каже експерт, продаж облігацій несе певні фінансові ризики.

"Саме головне, інвестори, котрі придбали їх, в праві вимагати повернення собі коштів та відсотків по них. Чи в змозі буде Мінфін справитися з цією проблемою? Відтік валюти в праві опустошити золотовалютні резерви, що в свою чергу викличе падіння курсу гривні", - пояснив економіст.

Що буде з курсом долара взимку (фото: РБК-Україна)

За словами Андрійовича, підняття долара слід очікувати ближче до прийняття парламентом Закону "Про бюджет України на 2020 рік".

"В теперішньому бюджеті він закладений на рівні 29,4 гривні за один долар - навряд чи слід покладати надії, що нові парламентарії залишать цей курс без змін. Слід очікувати, що він може перейти позначку 30-32 гривні. Ще один аспект. Повертати залучені інвестиції від продажу облігацій доведеться на 16-20% більше, ніж поступило від продажу самих облігацій. Не повернення (чи зволікання) запозичених коштів тягне за собою плямування ділової репутації української влади у світових фінансових колах. Це, в свою чергу, може теж негативно вплинути на курс гривні", - резюмував експерт.

Раніше ми писали про те, що буде з валютою найближчим часом.