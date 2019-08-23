Каким будет курс доллара до конца года: неутешительный прогноз эксперта

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине зимой. Он может превысить 30 грн / долл.

Курс доллара в Украине будет расти до конца 2019 года и уже со временем может пересечь отметку в 30 гривен за доллар. Такой не слишком утешительный прогноз дал экономист Михаил Андриевич.

По его словам, то, что сегодня украинская гривна несколько укрепилась в отношении американской валюты (курс опустился до отметки 25 грн) - явление временное. Далее следует ожидать постепенного обесценивания гривны, ее "отступления" на старые позиции - если не дальше.

"То, что не ощущается снижение цен на все виды товаров (кроме сезонных), может служить подтверждением временности и непредсказуемости процесса. Министерству финансов удалось сдерживать обесценивание украинской национальной валюты последние 4-5 месяца. И делалось это за счет продажи облигаций внутригосударственного займа. В основном их покупали иностранные финансовые компании, которые соблазнились на довольно высокий процент "годовых" - 16-20%. На пополнение золотовалютного резерва положительно повлияло и поступления валюты экспорт украинского сырья - в основном, руды и сельхозпродукции", - рассказал Андриевич в комментарии Styler.

В то же время, говорит эксперт, продажа облигаций несет определенные финансовые риски.

"Самое главное, инвесторы, которые приобрели их, в праве требовать возврата себе денежных средств и процентов по ним. В состоянии ли будет Минфин справиться с этой проблемой? Отток валюты в праве опустошить золотовалютные резервы, что в свою очередь вызовет падение курса гривны", - пояснил экономист.

Что будет с курсом доллара зимой (фото: РБК-Украина)

По словам Андриевича, поднятие доллара следует ожидать ближе к принятию парламентом Закона "О бюджете Украины на 2020 год".

"В нынешнем бюджете он заложен на уровне 29,4 гривны за один доллар - вряд ли следует возлагать надежды, что новые парламентарии оставят этот курс без изменений. Следует ожидать, что он может перейти отметку в 30-32 гривны. Еще один аспект. Возвращать привлеченные инвестиции от продажи облигаций придется на 16-20% больше, чем поступило от продажи самих облигаций. Не возврат (или промедление) заемных средств влечет за собой "плямування" деловой репутации украинской власти в мировых финансовых кругах. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на курс гривны", - резюмировал эксперт.

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