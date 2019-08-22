Що буде з курсом долара і цінами восени: прогноз експертів

Курс долара в Україні на осінь (фото: РБК-Україна)

Експерти озвучили прогноз курсу долара на осінь і розповіли, що буде з цінами в Україні

Курс долара восени 2019 сильно не зміниться, а ціни будуть зростати, але не значно. Такий прогноз дають експерти.

Так, за словами кандидата економічних наук, фінансового аналітика системи з перевірки контрагентів YouControl Романа Корнилюка, річна ревальвація гривні хоч і сколихнула в черговий раз Україну, але є цілком очікуваним явищем, яке повторюється вже п'ять років поспіль. Однак, каже експерт, що станеться з курсом восени - складно точно спрогнозувати.

Що буде з курсом долара в Україні восени

Роман Корнилюк в коментарі Styler зазначив, що "рух долара" залежатиме від дуже великої кількості факторів, у тому числі від можливих змін у глобальній економіці.

"Якщо звернутися до внутрішніх факторів, то, з одного боку, на курс буде впливати стан ключових ринків українського експорту. З іншого, важливим чинником може стати новий уряд та його політика, проведення структурних реформ. Якими вони будуть - поки невідомо, як і те, на яких принципах будуватиметься взаємодія з регулятором валютного ринку - НБУ", - каже кандидат економічних наук.

Що буде з курсом долара в Україні восени (фото: РБК-Україна)

Аналітик зауважив, що ревальвація гривні навесні і влітку і подальша її девальвація восени - тренд останніх років.

"Та повністю перенести цей досвід цього річ - буде некоректно. Наприклад, якщо сигнали стосовно структурних реформ і ринку землі нового уряду будуть сприятливими для інвесторів, гривня може посилитись. Якщо ж отримаємо зростання нестабільності на міжнародних ринках - це може зумовити падіння експортної виручки і послаблення курсу національної валюти", - додав Корнилюк.

Що буде з цінами восени

За словами Корнилюка, в першу чергу курсові коливання вплинуть на вартість імпортних товарів. Цілком можливо, що вони можуть подешевшати, але це відбудеться лише у разі продовження ревальвації гривні. Та оскільки продавці пам’ятають про тенденцію росту курсу долара восени, вони не поспішають знижувати ціни.

Як зміняться ціни на товари восени (фото: РБК-Україна)

Про те, що ціни на товари особливо не зміняться говорить експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Сергій Рачинський. Але, все ж, буде спостерігатися несуттєве зростання цін через скорочення виробництва внаслідок падіння ділової активності "через непомірні податки і надлишкове державне регулювання".

"Ділова активність, в свою чергу, буде падати через низький рівень економічної свободи. Україна багато років займає дуже низькі позиції у міжнародних рейтингах за цим показником. Зростання курсу долара восени, після закінчення відпусток, практично не матиме впливу на ціни через обмежену купівельну спроможність населення. Негативно на стані економіки буде відбиватися намагання уряду впливати на курс долара, зокрема, штучно підтримувати його", - вважає Рачинський.

Раніше ми писали про те, що буде з валютою найближчим часом.