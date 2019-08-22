НБУ назвав оптимальний курс гривні до долара

Фото: заступник голови НБУ Олег Чурій (прес-служба НБУ

Оптимальним курсом є ринковий курс, який встановлюється під впливом попиту та пропозиції

Національний банк України вважає, що оптимальним курсом гривні до долара є ринковий курс, і не збирається повертатися до політики фіксованого курсу. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Чурій відзначив, що коливання курсу гривні не можна назвати надто різкими, якщо порівнювати з валютами інших країн.

За його словами, НБУ працює з Міністерством фінансів і розглядає варіанти зниження впливу курсу на бюджетні показники.

"Але це не означає, що Нацбанк змінюватиме свою політику. Зокрема, повернення до політики фіксованого курсу ми навіть не розглядаємо, оскільки така політика призвела до двох дуже серйозних криз", - сказав він.

Чурій повідомив про зниження припливу приплив валюти від нерезидентів для купівлі ОВДП, а дехто навіть виходив з ОВДП. "Але це не мало значного впливу на курс. Зараз Україна має прийнятні умови торгівлі: сприятливі ціни на світовому ринку та великий врожай", - сказав заступник голови НБУ.

Він нагадав, що НБУ викупив майже 100 відсотків коштів, які зайшли від нерезидентів для купівлі ОВЗП. "Якби купували більше, могли б стати на заваді зміцненню гривні. Але наша мета - не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань", - додав Чурій.

"Оптимальний курс - ринковий, який формується під впливом попиту та пропозиції, стабілізуючи платіжний баланс. Зрозуміло, що експортерам не подобається різке зміцнення валюти, імпортерам - девальвація. Але ринковий курс збалансовує усе в інтересах економіки", - констатував Чурій.

Зазначимо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українські компанії-експортери нарікають на зміцнення гривні, яке впливає на їх конкурентоспроможність. Вона також повідомила, що зміцнення національної валюти призвело до того, що дохідна частина бюджету не виконується.

Як повідомляло РБК-Україна, у звіті Ради з фінансової стабільності відзначається, що набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільності на валютному ринку України. Зокрема, стабільність на ринку зберігалася у т.ч. числі завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходженням переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти у 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.