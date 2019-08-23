Курс долара на міжбанку наблизився до рівня 25 грн/долар

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 23 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,03 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0350 - 25,0550 грн/долар, євро 27,7187 - 27,7408 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0350 25,0550 EUR/UAH 27,7187 27,7408 RUB/UAH 0,3813 0,3820

Нагадаємо, 22 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0300 - 25,0650 грн/долар, євро 27,7732 - 27,8071 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 серпня встановлено на такому рівні: 2504,2697 гривень за 100 доларів (-16,173 гривень).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурий заявив, що оптимальним курсом гривні до долара є ринковий курс. При цьому Національний банк України не збирається повертатися до політики фіксованого курсу.

Як повідомляло РБК-Україна, у звіті Ради з фінансової стабільності наголошується, що набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільність на валютному ринку України. Зокрема, стабільність на ринку зберігалася в т. год. числі завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходження переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти в 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.