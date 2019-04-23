Які ж ви чудові: Порошенко емоційно звернувся до українців (відео)

Петро Порошенко подякував всім присутнім, які прийшли на акцію "Дякую, Петре!"
Петро Порошенко завив, що його дуже вразило, як багато людей прийшли під Адміністрацію президента в центрі Києва, щоб висловити йому свою вдячність. Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Twitter.
"Мене щиро вразило, як багато людей прийшли на Банкову. Ваші серця, слова підтримки і натхненні обличчя гріють і дають сили. Це було проникливо до мурашок", - написав Порошенко.
Крім того, він поділився відео, яке сам зняв з балкона.
Мене щиро вразило, як багато людей прийшли на Банкову. Ваші серця, слова підтримки і натхненні обличчя гріють і надають сили. Це було проникливо до мурашок.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 22, 2019
Не втримався – і ділюся з вами відео, яке зняв з балкону.
Які ж ви чудові! pic.twitter.com/Ai9Ap5GxER
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петре!" в знак подяки за реформи, проведені Порошенком.
Раніше повідомлялося про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.