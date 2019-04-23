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Які ж ви чудові: Порошенко емоційно звернувся до українців (відео)

STYLERВибори 2019    23.04.2019 - 08:41
Які ж ви чудові: Порошенко емоційно звернувся до українців (відео)
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Петро Порошенко подякував всім присутнім, які прийшли на акцію "Дякую, Петре!"

Петро Порошенко завив, що його дуже вразило, як багато людей прийшли під Адміністрацію президента в центрі Києва, щоб висловити йому свою вдячність. Про це він написав на своїй офіційній сторінці в Twitter.

"Мене щиро вразило, як багато людей прийшли на Банкову. Ваші серця, слова підтримки і натхненні обличчя гріють і дають сили. Це було проникливо до мурашок", - написав Порошенко.

Крім того, він поділився відео, яке сам зняв з балкона.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Боже, стільки людей! Яка тисяча, набагато більше. Це просто круто;
  • Дякую, вам, пане президенте! Разом з вами до перемоги!
  • Дякую, Петре Олексійовичу, що утримали Україну в 2014 році. Шкода, велика частина українців оцінить це тільки через роки;
  • У всьому негативному треба бачити щось позитивне, Марина Порошенко хоч трошки відпочине. Я їй співчуваю, за ці п'ять років у неї, мабуть, не було ні дня спокою;
  • Петро Олексійович дякуємо за Україну!!! Ви кращий! У Полтаві хоч і не багато порохоботів, але ми пишаємося, що є частиною 25%;
  • Ви були нашим щепленням. Україна, як нація, почала поправлятися. Я не могла не прийти;
  • Це тільки маленька частина, Петро Олексійович! Нас набагато більше! Все ще попереду! Разом до перемоги!
  • Ви - найкращий!!!
  • Велике спасибі, пане президент, за повернуте почуття гордості за нашу державу!
  • Акція пройшла дуже швидко, майже ніхто не знав, прийшло б більше;
  • Ви український Черчілль!

Нагадаємо, що вчора, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петре!" в знак подяки за реформи, проведені Порошенком.

Раніше повідомлялося про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.

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