ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Адміністрацією президента проходить акція "Дякую, Петре!"

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 19:50
Під Адміністрацією президента проходить акція "Дякую, Петре!"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Петро Порошенко подякував усім присутнім

У понеділок, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента проходить акція "Дякую, Петре!" на знак подяки за реформи, проведені президентом протягом перебування на посаді глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна.

За станом на 19:05 біля будівлі Адміністрації президента зібралося понад 2 тис. осіб, і люди продовжують прибувати.

Співробітники Адміністрації відкрили ворота, і всі бажаючі змогли підійти безпосередньо до будівлі АП.

Багато людей принесли з собою державні прапори України, плакати з написом "Спасибі".

Час від часу люди скандують під будівлею "Порошенко!", "Спасибі", "Кращий".

Петро Порошенко подякував усім присутнім.

"П'ять років тому на вулиці Банковій я підняв ці прапори. Це прапори України і Європейського союзу", - заявив Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що кращі люди це ті, хто його підтримав.

"Друзі, найкращі - це ви. Я щасливий і гордий нашої наступної зустрічі. Ви є кращою частиною нашої команди. За п'ять років ми зробили більше, ніж хто-небудь за чверть століття. Це наша заслуга", - сказав Порошенко.

Також глава держави зазначив, що всі заслуги під час його президентства будуть захищені.

"Ми не дамо їм знищити нашу армію, наша мова, ми не дамо знищить децентралізацію, інклюзивна освіта, яка заснувала перша леді", - заявив Порошенко.

Також Петро Порошенко пообіцяв, що піде перемагати на парламентські вибори.

Зазначимо, що акція "Дякую, Петре!" була організована 21 квітня активістом Святославом Ботовым в Facebook .

Нетаньяху зазначив демократичність виборів в Україні Зеленський обійшов Порошенка на спецдільницях у зоні ООС
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко Петрообщество
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся