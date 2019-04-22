Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під Адміністрацією президента в центрі Києва проходить акція подяки Петру Порошенку

Петро Порошенко заявив, що має намір балотуватися на посаду президента України на наступних виборах. Про це він заявив, виступаючи на акції під Адміністрацією президента.

Порошенко, виступаючи перед своїми прихильниками, заявив: "Разом ми повернемося на Банкову після наступних президентських виборів".

"Ми об'єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентських виборах. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента проходить акція "Дякую, Петре!" в знак подяки за реформи, проведені президентом протягом перебування на посаді глави держави.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. За даними на вечір 22 квітня ЦВК опрацювала 99,80% протоколів - за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців, за Петра Порошенка - 24,46%.

Вчора в ході брифінгу Порошенко заявив, що не йде з української політики. Зокрема, Порошенко заявив, що залишається в політиці і буде боротися за Україну.