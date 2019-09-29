Яка погода чекає українців у жовтні: прогноз народного синоптика

Погода в Україні в жовтні порадує теплими днями як на початку, так і наприкінці місяця. "Бабине літо" будуть супроводжувати дощі, але обійдеться без злив та проливних потоків з неба. Не дивлячись на традиційний після Воздвиження 27 вересня старт холодів і заморозків, на практиці погодні умови залишаться комфортними.

"Золота осінь" наприкінці вересня перейде жовтню у спадок і триватиме всю першу декаду. Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач, передають "Факти".

Про дощі на початку жовтня говориться також в прогнозі Українського гідрометцентру. Так, згідно з даними експертів, 1 жовтня опади накриють південні та східні області, 2-го заллє тільки Захід, а от 3 жовтня дощі прийдуть у західні, північні та частину центральних областей - сухо буде лише на Півдні та Сході.

Погода в Україні 1 - 3 жовтня (Фото: скрін meteo.gov.ua)

Тепло триматиметься приблизно до 10 жовтня, після чого почнеться похолодання. Так, у середині місяця в нічний час будуть морози, проте сонце протягом дня прогріє повітря і температура повертатиметься до "комфортних" показників. Подібні гойдалки триватимуть до 20-х чисел, після чого знову повернуться погожі дні.

Погода в Україні у жовтні 2019 (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

За словами Деркача, друга хвиля "Бабиного літа" прийде у третю декаду жовтня і збережеться до початку третього осіннього місяця.

Листопад буде досить холодним. Як розповідає ще один народний синоптик Леонід Горбаль, наприкінці першого тижня листопада пройдуть сильні опади, які стануть фактично провісниками зими.

Погода в Україні восени 2019 (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Потім дощі на час припиняться, сонце зможе зігріти землю, однак про повноцінне тепло не йдеться. Чергова хвиля опадів після 15 листопада буде вже у вигляді мокрого снігу, а в темний час очікуються нічні заморозки.

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