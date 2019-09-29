Какая погода ждет украинцев в октябре: прогноз народного синоптика

Погода в Украине в октябре порадует теплыми днями как в начале, так и в конце месяца. "Бабье лето" будут сопровождать дожди, но обойдется без ливней и проливных потоков с неба. Не смотря на традиционный после Воздвижения 27 сентября старт холодов и заморозков, на практике погодные условия останутся комфортными.

"Золотая осень" в конце сентября перейдет октябрю в наследство и прожержится всю первую декаду. Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, передают "Факты".

Про дожди в начале октября говорится также в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, согласно данным экспертов, 1 октября осадки накроют южные и восточные области, 2-го зальет только Запад, а вот 3 октября дожди придут в западные, северные и часть центральных областей - сухо будет только на Юге и Востоке.

Погода в Украине 1 - 3 октября (Фото: скрин meteo.gov.ua)

Тепло продержится приблизительно до 10 октября, после чего начнется похолодание. Так, в середине месяца в ночное время будут морозы, однако солнце в течение дня прогреет воздух и температура будет возвращаться к "комфортным" показателям. Подобные качели продлятся до 20-х чисел, после чего снова вернутся погожие дни.

Погода в Украине в октябре 2019 (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

По словам Деркача, вторая волна "Бабьего лета" придет в третью декаду октября и сохранится до начала третьего осеннего месяца.

Ноябрь же будет довольно холодным. Как рассказывает еще один народный синоптик Леонид Горбаль, в конце первой недели ноября пройдут сильные осадки, которые станут фактически предвестниками зимы.

Погода в Украине осенью 2019 (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Потом дожди на время прекратятся, солнце сможет согреть землю, однако про полноценное тепло речь не идет. Очередная волна осадков после 15 ноября будет уже в виде мокрого снега, а в темное время ожидаются ночные заморозки.

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