У Кабміні висловилися про земельну реформу: безкоштовних ділянок на усіх не вистачить
В уряді України виступають за внесення змін до законодавчої ініціативи про ринок землі - зокрема, щодо безоплатної приватизації громадянами ділянок.
Про це заявив старший проектний менеджер по земельній реформі офісу реформ Кабміну Андрій Мартин в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він наголошує, що фактично немає можливості задовольнити право українців на отримання земельних ділянок безкоштовно, тому що на це вільних земель в країні не залишилося.
"Насправді, щоб всіх громадян України задовольнити землею, такої кількості вільної землі у нас вже давно немає", - розповів він.
За словами Мартина, земельна реформа в Україні триває вже понад 30 років, і вже практично всі землі були перерозподілені.
"У нас немає фізично стільки землі", - сказав він.
При цьому чиновник зазначив, що право українців на безоплатну приватизацію ніхто не скасовуватиме.
"Це одне з прав громадян, Конституція нам забороняє звужувати права і свободи. Але вільних земель, щоб задовольнити кожного громадянина України, вже немає", - заявив фахівець.
Щоб кожному громадянину видати по 2 гектари землі для особистого селянського господарства, додатково треба 64 мільйонів гектарів землі для тих, хто їх ще не отримав, а це більше, ніж вся територія України, розповів Мартин.
У цьому контексті він резюмував, що безоплатну приватизацію треба реформувати.
"Але у нас це все попереду, тому що це дуже важка політична дискусія", - додав старший проектний менеджер.
Нагадаємо, раніше з'явилася інфографіка, де найдешевша і найдорожча сільгоспземля в Україні.
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