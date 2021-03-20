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В Кабмине высказались о земельной реформе: бесплатных участков на всех не хватит

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 22:52
В Кабмине высказались о земельной реформе: бесплатных участков на всех не хватит Рынок земли в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В правительстве Украины выступают за внесение изменений в законодательную инициативу о рынке земли - в частности, относительно бесплатной приватизации гражданами участков.

Об этом заявил старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина Андрей Мартын в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркивает, что фактически нет возможности удовлетворить право украинцев на получение земельных участков бесплатно, потому что на это свободной земли в стране не осталось.

"На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет", - рассказал он.

По словам Мартына, земельная реформа в Украине продолжается уже более 30 лет, и уже практически все земли были перераспределены.

"У нас нет физически столько земли", - сказал он.

При этом чиновник отметил, что право украинцев на бесплатную приватизацию никто отменять не будет.

"Это одно из прав граждан, Конституция нам запрещает сужать права и свободы. Но свободных земель, чтобы удовлетворить каждого гражданина Украины, уже нет", - заявил специалист.

Чтобы каждому гражданину выдать по 2 гектара земли для личного крестьянского хозяйства, дополнительно надо 64 миллионов гектаров земли для тех, кто их еще не получил, а это больше, чем вся территория Украины, рассказал Мартын.

В этом контексте он резюмировал, что бесплатную приватизацию нужно реформировать.

"Но у нас это все впереди, потому что это очень тяжелая политическая дискуссия", - добавил старший проектный менеджер.

Напомним, ранее появилась инфографика, где самая дешевая и дорогая сельхозземля в Украине.

Также мы рассказывали о том, кто после открытия в Украине рынка земли сможет получить ее бесплатно.

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