Де найдешевша і найдорожча сільгоспземля в Україні (інфографіка)

Ринок землі в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні більша частина землі належить до ділянок сільськогосподарського призначення - за статистикою це 42,7 млн га, тобто понад 70% всієї землі в країні. При цьому йдеться про дуже родючі ґрунти, адже чорноземи становлять близько 40% с/г землі.

Експерти Держгеокадастру провели нормативну грошову оцінку сільгоспземлі в Україні, результати якої показали, в яких регіонах найдешевша і найдорожча рілля. Про це передає Kurkul.

Зазначається, що таку оцінку землі використовують для розрахунку земельного податку, визначення розміру державного мита та орендної плати за ділянки.

Дані про вартість с/г землі станом на початок 2021 року в різних областях країни також були представлені в інфографіці.

З'ясувалося, що найдорожча рілля - в Дніпропетровській області: ціна гектара становить 34 251 гривню

Друге місце за дорожнечею дісталося землі в Черкаській області: 33 646 гривень за га

На третьому місці вказана Харківська область: 32 237 гривень за гектар

Регіони, де вартість ріллі за гектар перевищує 30 тисяч гривень, розташувалися в рейтингу так:

У Кіровоградській області - 31 888 грн/га

У Донецькій області - 31 111 грн/га

В Одеській області - 31 017 грн/га

У Хмельницькій області - 30 477 грн/га

У Полтавській області - 30 390 грн/га

В окупованому Криму вартість сільськогосподарської землі визначили в розмірі 26 005 гривень за гектар

Найдешевша земля в Україні виявилася в Житомирській області, де гектар оцінили у 21 411 гривень.

Скільки коштує сільгоспземля в Україні - інфографіка (фото: kurkul.com)

Раніше ми розповідали, хто після відкриття в Україні ринку землі зможе отримати її безкоштовно.

Нагадаємо, що Верховна Рада 31 березня 2020 року схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши на першому етапі розмір володіння 100 га для фізосіб.