В Україні відкрили ринок землі: хто зможе отримати безкоштовно

Продаж землі в Україні (колаж: РБК-Україна)

Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі в Україні

Продаж землі в Україні стане можливим вже з 1 липня 2021 року завдяки законопроекту про відкриття ринку землі, який прийняла Верховна Рада в ніч з 30 на 31 березня.

Так, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А коли реформа вступить в силу, то отриманий пай можна буде продати.

Згідно із законом всім українцям належить:

до 2 га землі для ведення сільського господарства;

до 0,12 га для ведення садівництва;

не більше 0,25 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (у селах); до 0,15 га під ці цілі у селищах і до 0,10 га - у містах;

до 0,10 гектара під дачне будівництво;

до 0,01 га - для гаража

Щоб отримати землю, потрібно звернеться до місцевої влади з такими документами:

графічні матеріали, на яких вказати орієнтовне місце розташування вашої ділянки;

у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, - погодження землекористувача;

якщо земельна ділянка потрібна під ведення сільського господарства, потрібні документи, які підтвердять досвід роботи у сфері сільського господарства або про освіту в аграрному виші;

копія паспорта та ідентифікаційний номер.

Згідно з прогнозами експертів один гектар землі після набрання законом чинності буде коштувати близько 2-3 тисяч доларів. Але за деякими оцінками через два - три роки вартість зросте до 5-6 тисяч, а до 2026 року - понад 10 тисяч доларів.

Втім, у Верховній Раді вже встигли заблокувати законопроект новими постановами.

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