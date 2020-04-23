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Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз з "карантинною тисячею"

STYLERЖиття    23.04.2020 - 20:28
Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз з "карантинною тисячею"
Карантинну тисячу вчасно отримають не всі пенсіонери (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерам назвали терміни виплати "карантинної тисячі"

Виплати у зв'язку карантином зможуть вчасно отримати не всі пенсіонери. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. У відомстві також назвали граничні терміни виплати "карантинної тисячі".

Так, ПФУ вже направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги 23 квітня. І деякі пенсіонери вже в цей день отримали гроші.

При цьому 6,4 мільйона пенсіонерів, які отримують гроші через банки мають отримати грошову допомогу не пізніше п'ятниці, 24 квітня.

Але в Україні є величезна кількість пенсіонерів - 3,5 мільйони, що отримують щомісяця пенсію через "Укрпошту". "Карантинну тисячу" будуть доставляти їм додому листоноші протягом п'яти календарних днів з дня надходження коштів.

У разі ж неможливості виплати в ці терміни допомога може буде нарахована аж у червні. Таким чином, частина пенсіонерів зможе отримати "карантинну тисячу" не пізніше 25 червня.

У ПФУ також попросили у разі виникнення складнощів з отриманням виплат звертатися до них дистанційно:

Пенсіонерам приготували неприємний сюрприз з &quot;карантинною тисячею&quot;

Коли українцям виплатять "карантинну тисячу" (фото: facebook.com/pfu.gov.ua)

Раніше ми писали, що ще одна категорія українців отримає надбавку до пенсії навесні 2020.

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