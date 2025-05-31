Вкус детства: рецепт творожной запеканки из простых ингредиентов

Ароматная, нежная и аппетитная творожная запеканка никогда не потеряет своей популярности. И неудивительно, ведь это идеальный вариант для завтрака или обеда. К тому же ее легко и быстро можно приготовить дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал известного фуд-блогера Лилии Цвит.

Список ингредиентов

Ингредиенты на форму 20/30 см:

творог - 700 г

сахар - 150 г

крахмал кукурузный - 50 г

яйца - 5 шт.

сметана - 200 г

ванильный сахар - 10 г

щепотка соли

Для смазывания формы:

масло - 20 г

манка - 1,5 ст.л

Легкий рецепт приготовления

Сначала творог нужно взбить блендером, затем добавляем желтки, соль, сахар, ванильный сахар и сметану. Снова взбиваем это все блендером до однородной пышной массы.

В конце нужно добавить к массе крахмал и снова все перемешать. Отдельно нужно взбить белки и добавить их к творожной массе.

Форму для запекания нужно смазать маслом и посыпаем манкой, но это делать необязательно. Выливаем массу в форму, разравниваем и запекаем при 180 градусах 50 минут.

Рецепт творожной запеканки (фото: кадр из видео)