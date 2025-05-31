Вкус детства: рецепт творожной запеканки из простых ингредиентов
Ароматная, нежная и аппетитная творожная запеканка никогда не потеряет своей популярности. И неудивительно, ведь это идеальный вариант для завтрака или обеда. К тому же ее легко и быстро можно приготовить дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного фуд-блогера Лилии Цвит.
Список ингредиентов
Ингредиенты на форму 20/30 см:
- творог - 700 г
- сахар - 150 г
- крахмал кукурузный - 50 г
- яйца - 5 шт.
- сметана - 200 г
- ванильный сахар - 10 г
- щепотка соли
Для смазывания формы:
- масло - 20 г
- манка - 1,5 ст.л
Легкий рецепт приготовления
Сначала творог нужно взбить блендером, затем добавляем желтки, соль, сахар, ванильный сахар и сметану. Снова взбиваем это все блендером до однородной пышной массы.
В конце нужно добавить к массе крахмал и снова все перемешать. Отдельно нужно взбить белки и добавить их к творожной массе.
Форму для запекания нужно смазать маслом и посыпаем манкой, но это делать необязательно. Выливаем массу в форму, разравниваем и запекаем при 180 градусах 50 минут.
Рецепт творожной запеканки (фото: кадр из видео)
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