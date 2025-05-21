Хотите чего-то сладкого? 5 рецептов десертов, которые не вредят здоровью
Отказывать себе в любимых сладостях больше не нужно. Существуют десерты, которые не только удовлетворят вкусовые рецепторы, но и позаботятся о вашем здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Когда речь идет о здоровом питании, то многие боятся, что десерт нужно полностью исключить со стола. Однако это далеко не так, поскольку десерты могут вписаться в здоровый, сбалансированный рацион.
Диетолог Сапна Перувемба рассказала, что вполне нормально иногда наслаждаться традиционными десертами.
Кусочки яблок в шоколаде
Они содержат клетчатку из фруктов и антиоксиданты из шоколада.
Кроме того, вы можете проявить креативность и повысить питательность с такими начинками, как орехи, семена и гранола.
Ингредиенты:
- черный шоколад - 170 г
- 1 ч. л. кокосового масла
- 2 яблока
- измельченные фисташки, поджаренные семена кунжута, измельченный соленый арахис, розовая гималайская морская соль, гранола
Растопите шоколад, добавьте кокосовое масло и перемешайте. Переложите шоколадную смесь в относительно узкий стакан или мерную чашку.
Нарежьте яблоки ломтиками, обмакните половинку в шоколадную смесь и выложите на тарелку, застеленную пергаментной бумагой. После этого быстро посыпьте начинкой.
Поставьте в холодильник на 15 минут или пока шоколад не застынет.
Яблоки в шоколаде (фото: realsimple.com)
Тарталетки из черного шоколада и кокоса
Этот десерт богат питательными веществами, которые сочетают высококачественный белок из яичных белков и клетчатку для поддержания баланса сахара в крови.
Десерт натурально подслащен кленовым сиропом, горьким шоколадом с высоким содержанием антиоксидантов и какао.
Ингредиенты:
- 2 яичных белка
- кокосовая стружка
- 1 ч.л ванильного экстракта
- 2 ст.л чистого кленового сиропа
- 1/2 ч.л мелко молотой морской соли
- измельченный черный шоколад
- сливочное масло
- 1 ст.л какао
- 1/4 ч.л пластинчатой морской соли
Разогрейте духовку до 175°C и смажьте 20 миниатюрных форм для маффинов кулинарным спреем.
Взбивайте яичные белки в большой миске до образования пены, примерно 30 секунд. Добавьте кокосовую стружку, ваниль, 1 столовую ложку кленового сиропа и морскую соль, а затем взбивайте венчиком до однородной массы.
Поместите примерно 2 чайные ложки смеси в каждую формочку для маффинов, равномерно прижимая тыльной стороной чайной ложки дно и стенки каждой формочки. Выпекайте в разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета.
Тем временем разогрейте шоколад, добавьте масло, какао, 1 столовую ложку воды, остальной кленовый сироп и молотую морскую соль, перемешайте до однородности.
Переложите шоколадную смесь в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией и сделайте небольшое отверстие в одном углу. Выложите смесь в охлажденные тарталетки, а затем посыпьте хлопьями морской соли.
Тарталетки из черного шоколада и кокоса (фото: realsimple.com)
Зеленый смузи
Этот яркий смузи - мощный источник питательных веществ, противовоспалительных свойств, богатый клетчаткой, антиоксидантами и ключевыми витаминами, которые поддерживают здоровье кишечника, функцию сосудов и иммунную устойчивость.
Ингредиенты:
- 1 стакан соевого молока
- 1 стакан свежего молодого шпината
- 1 огурец
- 1 яблоко
- 1 стакан замороженных кусочков ананаса
- 2 столовые ложки семян конопли
- щепотка кошерной соли
- 1 ч.л нектара или сиропа агавы
Смешайте все ингредиенты в блендере, начиная с конопляного молока. Взбивайте до однородной массы примерно 1 минуту.
Зеленый смузи (фото: realsimple.com)
Банан в шоколаде
Бананы - еще один фрукт, который просто идеально подходит, если обмакнуть в шоколад.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 2 стакана черного шоколада
- миндальное масло
- хлопьевидная морская соль
Нарежьте бананы и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Намажьте одну сторону миндальным маслом и сделайте бутерброд из другого кусочка банана. Продолжайте, пока не используете все ломтики банана. Положите бананы в морозилку примерно на час.
Растопите шоколад и с помощью вилки осторожно обмакните каждый кусочек в шоколад, чтобы он покрывал как минимум половину бананового сэндвича.
В конце посыпьте каждый сверху небольшим количеством хлопьевидной морской соли и поставьте обратно в морозилку.
Банан в шоколаде (фото: realsimple.com)
Морковное печенье
Оно содержит овощи и меньше сахара, чем традиционное печенье. Это печенье также полностью безглютеновое. Миндальная мука добавляет полезные жиры и клетчатку, а яйца содержат белок и питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1 стакан миндальной муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 1 ч.л молотой корицы
- кошерная соль
- молотый мускатный орех
- 1 яйцо
- кокосовое масло
- кленовый сироп и экстракт масла
- 4 моркови
- измельченные грецкие орехи
Разогрейте духовку до 175°C и застелите противень пергаментной бумагой. Взбейте овсянку, муку, разрыхлитель, корицу, соль и мускатный орех в большой миске. Добавьте туда яйцо. Взбейте масло, сироп и ваниль до однородности, смешивая влажные ингредиенты с сухими. Добавьте морковь и грецкие орехи, пока не образуется однородное тесто.
Набирайте смесь и сделайте плотный компактный шарик. Разложите шарики на противне на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга и прижмите, чтобы немного сплющить.
Выпекайте, пока печенье не станет золотистым, а верхушка немного не потрескается, примерно 30 минут.
Морковное печенье (фото: realsimple.com)
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