RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сделать ванную комнату комфортной: советы для тех, кто делает ремонт

Как сделать ремонт в ванной (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

Ванная комната - это такая же важная комната в доме, как и кухня или спальня. Поэтому важно позаботиться о комфортном расположении оборудования, мебели и средств по уходу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание об интерьере и саде Homes & Gardens рассказывает, как сделать ванную комнату комфортной.

Выбирайте светлые цвета

Цвет оказывает влияние на настроение и психологическое состояние, поэтому выбирайте палитру для ванной комнаты с мыслью о расслаблении. В частности, обратите внимание на так называемые "земные тона": оттенки синего, фиолетового и зеленого.

Дизайнеры интерьера советуют придать светлый шалфейный оттенок. Он особенно хорошо сочетается с природными текстурами, такими как дерево для создания органической атмосферы.

Выбирайте регулируемый свет

Освещение ванной комнаты имеет ключевое значение для создания настроения и может изменить атмосферу.

Регулируемое освещение, например диммеры и мягкие светодиодные лампы, станут основными элементами для создания комнаты, похожей на спа. Добавьте несколько ароматических свеч с нежным запахом, и атмосфера релакса вам обеспечена.

Примеры дизайна интерьера ванной комнаты (фото: unsplash.com)

Добавьте природные элементы

Природные элементы в комнате привносят нотку окружающей среды, способствуя общему ощущению покоя. Такими элементами может быть не только камень.

Попробуйте поэкспериментировать с вазонными растениями или бамбуком. Живая зелень придает успокаивающую эстетическую привлекательность. Обратите внимание, что растения в ванной комнате должны быть влаголюбивыми.

Раньше мы рассказывали, с какой комнаты лучше начинать ремонт.

Смотрите также, как выглядит квартира в Киеве за 10 миллионов долларов без ремонта. Ее выставили на продажу.

А еще мы писали о том, как получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье.

Читайте РБК-Украина в Google News
ванна кімната