Как получить компенсацию за ремонт жилья, поврежденного во время войны

С 1 января 2024 года украинцы могут получить компенсацию за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ.

О том, как получить компенсацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

При каких условиях можно получить компенсацию

Компенсация предоставляется, когда на дату подачи заявки ремонтные работы были полностью или частично произведены за собственные средства заявителя, за:

приобретение строительной продукции

выполнение текущего или капитального ремонта на объекте недвижимого имущества

Если ремонтные работы на дату подачи заявления были проведены частично, получатель компенсации имеет право подать два заявления:

о предоставлении компенсации за выполненный ремонт по завершенной части ремонтных работ

о предоставлении компенсации для проведения ремонта по той части, которая не была проведена на дату подачи заявления

Подать заявку на получение компенсации, можно через приложение "Дія", порядок подачи документов аналогичный порядку подачи по программе "єВідновлення" по разрушенному жилью

Как производится расчет компенсации

Расчет компенсации за выполненный ремонт производится Комиссией в следующей последовательности:

проверка наличия в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества информационных сообщений о поврежденном недвижимом имуществе

определение объема повреждений объекта недвижимого имущества по данным информационных сообщений и/или акта комиссионного обследования

проведение в присутствии собственника/одного из совладельцев или их представителя осмотра поврежденного объекта с целью установления факта выполнения ремонтных работ, по результатам которого составляется акт, в котором фиксируются перечень и объем выполненных строительных работ

осуществление фотофиксации проведенных заявителем ремонтных работ

заполнение чек-листа с учетом объемов повреждений объекта недвижимого имущества, зафиксированных в акте комиссионного обследования и/или отчете по техническому обследованию, и проведенных ремонтных работ, зафиксированных комиссией в акте по результатам осмотра объекта.

При осмотре комиссией получатель компенсации имеет право предоставлять комиссии объяснения и документы, подтверждающие, по его мнению, проведение ремонтных работ.

"Комиссия не имеет права требовать указанные документы. Непредставление таких документов заявителем не может быть основанием для отказа в предоставлении компенсации за произведенный ремонт", - объясняют юристы.

Они отмечают также, что если заявитель осуществил ремонт за целевую денежную/материальную помощь от общественных или международных организаций, в частности, благотворительных, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций - компенсация за выполненный ремонт не предоставляется.

Компенсация за ремонт поступает одним платежом.