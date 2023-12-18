Эксперты рассказали, с какой комнаты лучше начинать ремонт в доме

Во время ремонта в доме все задумываются с какой комнаты начать изменения. Как оказалось, в каждом доме есть одна комната, которую они называют "отправной точкой".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens .

С чего начать ремонт

Дизайнер интерьера Кристин Конг из Атланты рассказал, что кухня - это отличное место для начала, тем более когда вы планируете делать ремонт во всем доме. Она часто требует больше времени и затрат.

"Сердце дома, место сбора, зона отдыха и развлекательная зона, кухня - это комната, которую мы используем чаще всего, поэтому начинать отсюда разумный вариант", - говорит эксперт.

Следует помнить, что ремонт в доме - это достаточно "разрушительный процесс", поэтому стоит хорошо подумать, с какой комнаты лучше всего начать. Также сначала нужно обустроить ту комнату, где вы будете проводить время во время ремонта.

Чед Хекманн, продающий дома согласен с тем, что кухня может быть хорошим выбором.

"Она имеет преимущество над другими из-за центральной роли в повседневной жизни - приготовления пищи, завтраки, обеды, ужина и общения с родными", - добавил эксперт.

Как сэкономить на ремонте

В начале составьте бюджет и план ремонта, выбрав нужные материалы.

Оцените все последовательно, чтобы учесть каждую комнату и тип работы. Следуйте этому плану: не покупайте материалы надеясь, что они вам когда-нибудь понадобятся.

При выборе строительных материалов помните, что дорого - это не всегда качественно. Не акцентируйтесь только на внешнем виде - обращайте в первую очередь внимание на технические и эксплуатационные характеристики.

Помните, что часть работ можно сделать самостоятельно, сэкономив на услугах мастера: например, снять старые обои, плитку или штукатурку.

Правильный дизайн тоже важен, ведь это эстетическая сторона ремонта. Если вы впервые в жизни начинаете масштабный ремонт, есть смысл обратиться к специалистам.