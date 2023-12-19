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В Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядит

Киев, Вторник 19 декабря 2023 11:06
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В Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядит В Киеве выставили на продажу квартиру за 10 миллионов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В центре Киева продают квартиру за 10 миллионов долларов с видом на столицу. Интересно то, что жилье продается после строителей, то есть без ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Luxgreat Real Estate.

Как выглядит квартира в центре Киева

Жилье расположено в жилом комплексе Diamond Hill по улице Ивана Мазепы в Печерском районе столицы. Ее площадь составляет 1000 квадратных метров, а изюминкой является купол, возвышающийся над залом на втором этаже.

Всего в квартире 12 комнат, из них 10 спален.

Жилье оборудовано сразу десятью санузлами. Все окна панорамные, вид открывается захватывающий - на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую лавру.

В объявлении указано, что в 10 и 15 минутах поездки на авто расположены станции метро "Майдан Незалежности" и "Днепр". Хотя вря дли владельцу такого жилья понадобится пользоваться метро.

В самом жилом комплексе Diamond Hill обустроен фитнес-центр, есть 2 бассейна (взрослый и детский), тренажерный зал, SPA-салон, детская и спортплощадка, консьерж-сервис. Также указано, что жителям гарантирована "полная конфиденциальность".

В Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядитВ Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядитВ Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядитВ Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядитВ Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядитВ Киеве продают квартиру за 10 миллионов долларов (фото: luxgreat.estate)

Раньше мы писали о том, какая стоимость аренды жилья в больших городах Украины.

А еще рассказывали о том, действительно ли прибыльный бизнес по аренде жилья.

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