В Киеве продают за 10 миллионов долларов квартиру без ремонта. Как она выглядит

В центре Киева продают квартиру за 10 миллионов долларов с видом на столицу. Интересно то, что жилье продается после строителей, то есть без ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Luxgreat Real Estate.

Как выглядит квартира в центре Киева

Жилье расположено в жилом комплексе Diamond Hill по улице Ивана Мазепы в Печерском районе столицы. Ее площадь составляет 1000 квадратных метров, а изюминкой является купол, возвышающийся над залом на втором этаже.

Всего в квартире 12 комнат, из них 10 спален.

Жилье оборудовано сразу десятью санузлами. Все окна панорамные, вид открывается захватывающий - на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую лавру.

В объявлении указано, что в 10 и 15 минутах поездки на авто расположены станции метро "Майдан Незалежности" и "Днепр". Хотя вря дли владельцу такого жилья понадобится пользоваться метро.

В самом жилом комплексе Diamond Hill обустроен фитнес-центр, есть 2 бассейна (взрослый и детский), тренажерный зал, SPA-салон, детская и спортплощадка, консьерж-сервис. Также указано, что жителям гарантирована "полная конфиденциальность".

В Киеве продают квартиру за 10 миллионов долларов (фото: luxgreat.estate)