Як зробити ванну кімнату комформтною: поради для тих, хто робить ремонт

Обирайте світлі кольори

Колір впливає на настрій і психологічний стан, тому вибирайте палітру для ванної кімнати з думкою про розслаблення. Зокрема, зверніть увагу на так звані "земні тони": відтінки синього, фіолетового та зеленого.

Дизайнери інтер'єру радять додати світлий шавлієвий відтінок. Він особливо гарно поєднується з природними текстурами, такими як дерево, для створення органічної атмосфери.

Обирайте регульоване світло

Освітлення ванної кімнати має ключове значення для створення настрою та може змінити атмосферу

Регульоване освітлення, як-от диммери та м'які світлодіодні лампи, стануть основними елементами для створення кімнати, схожої на спа. Додайте кілька ароматичних свічок з ніжним запахом, й атмосфера релаксу вам забезпечена.

Приклади дизайнів інтер'єру ванної кімнати (фото: unsplash.com)

Додайте природних елементів

Природні елементи в кімнаті привносять нотку навколишнього середовища, сприяючи загальному відчуттю спокою. Такими елементами може бути не лише камінь.

Спробуйте проекспериментувати з вазонними рослинами чи бамбуком. Жива зелень додає заспокійливу естетичну привабливість. Зверніть увагу, що рослини у ванній кімнаті повинні бути вологолюбними.