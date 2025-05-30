Как сделать, чтобы лицо не старело, без всяких кремов и операций: бесплатный способ!

Многие из нас боятся силовых тренировок, опасаясь "перекачаться", тратят бешеные деньги на дорогие кремы и морской коллаген, мечтая о шелковистой коже.

О том, как именно тренировки омолаживают лицо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Как сделать, чтобы лицо не старело?

Ученые из Японии совершили прорыв в понимании старения кожи. В 2023 году они провели уникальный эксперимент с участием японских женщин, который исследовал прямое влияние физических нагрузок на состояние кожи. Результаты были впечатляющими.

Кожа является самым большим органом нашего тела и выполняет роль главного барьера против инфекций и болезней. Ее старение связано с ухудшением состояния дермы - среднего слоя кожи, что является результатом разрушения внеклеточного матрикса. Это вызвано как внешними факторами, такими как воздействие солнца и загрязнение воздуха, так и внутренними изменениями, связанными с возрастом и гормонами. Со старением и деградацией матрикса толщина дермы уменьшается, что приводит к появлению морщин и потере упругости.

Исследователи уже знали, что аэробные (кардио) тренировки являются эффективной стратегией против старения кожи. Однако влияние силовых упражнений на кожу оставалось малоизученным. Чтобы восполнить этот пробел, было решено сравнить оба типа нагрузок.

Японский эксперимент

В 16-недельном исследовании приняла участие 61 здоровая японская женщина среднего возраста, которая вела малоподвижный образ жизни. Их разделили на две группы: одна группа занималась кардио-тренировками, а вторая - силовыми. Результаты были впечатляющими в обеих группах, а данные анализировали у 56 участниц.

Через 16 недель состояние кожи женщин замеряли с помощью ультразвукового сканера и сравнили с исходными данными. Оказалось, что оба типа нагрузок - как кардио, так и силовые упражнения 0 значительно улучшили эластичность кожи и структуру верхнего слоя дермы. Но самое интересное: силовые упражнения дополнительно улучшили толщину дермы!

Это открытие имеет огромное значение. Силовые тренировки активируют гены, которые отвечают за выработку ключевых компонентов молодости кожи: коллагена и гиалуроновой кислоты. Это означает, что кожа становится более плотной, лучше удерживает влагу и меньше истончается с возрастом.

Почему спорт - ваш лучший "косметолог"

Этот эксперимент в очередной раз подтверждает, что физические упражнения являются ключевой стратегией для достижения более долгой и здоровой жизни. Они оказывают положительное влияние не только на физическое, но и на физиологическое здоровье, включая состояние нашей кожи.

Хотя человек эволюционно создан для максимально экономного расходования энергии, чудес не бывает. Если вы не будете физически активными, вам не помогут никакие кремы, дорогие процедуры или добавки. Лучшее омоложение, которое продлевает нашу жизнь и улучшает ее качество, является абсолютно бесплатным - это физические нагрузки!