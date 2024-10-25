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Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: Злата Огневич поделилась своими лайфхаками (видео)

Пятница 25 октября 2024 13:01
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Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: Злата Огневич поделилась своими лайфхаками (видео) Злата Огневич продемонстрировала макияж к Хэлловину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Во всем мире уже начали подготовку к самому страшному празднику - Хэллоуину, который отмечают 31 октября. И если вы решили устроить с друзьями тематическую вечеринку, можно взять себе на заметку варианты макияжа. Один из них продемонстрировала в сети известная певица Злата Огневич.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram знаменитости рассказывает, как его повторить.

Какие средства понадобятся для макияжа на Хэллоуин

Огневич продемонстрировала, как с помощью простых средств, которые можно найти в косметичке у каждой девушки, разрисовать лицо на Хэллоуин.

Для того, чтобы сделать макияж, как у популярной певицы, вам понадобятся такие средства:

- тональная основа,

- консилер,

- пудра,

- подводка для глаз с тонким кончиком,

- тушь,

- карандаш для губ,

- блеск для губ,

- хайлайтер,

- тени для век с шиммерными блестками,

- специальные наклейки в виде "кровавых потеков".

Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: Злата Огневич поделилась своими лайфхаками (видео)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как сделать макияж как у Златы Огневич

1. Сначала наносим основу под макияж или тоналку, по желанию - консилер под глаза.

2. Спинку носу, скулы, лоб и зону над верхней губой покрываем хайлайтером.

3. Затем приступаем к макияжу глаз: наносим бежевые тени с шиммерными блестками на верхнее веко, затем рисуем черной подводкой двойные стрелки.

4. Губы сначала выделяем карандашом по контуру, а затем добавляем в середину блеск или тинт-масло для губ.

5. Добавляем к этому макияжу детали в тематике Хэллоуина: под глазами красными оттенок рисуем "кровавые" потеки. Для этого можно использовать жидкие тени или блеск для губ с блестками. Однако можно купить специальные наклейки, чтобы иметь эффектный вид.

6. Для создания эффекта "рваного" зомби, как в фильмах ужасов, рисуем на носу черной подводкой полоску.

7. Затем Огневич показала свой лайфхак, как сделать "рваный" рот, как у популярного персонажа на Хэллоуин. Берем деревянную шпажку или зубочистку и разрисовываем ее черной подводкой. Затем прикладываем к уголкам губ, дорисовываем подводкой необходимые элементы.

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярной певицы пришли в восторг от такого макияжа:

  • "Так красиво нас еще не пугали"
  • "Ужасно красива"
  • "Вау! Тени такие красивые"
  • "Какая красавица"
  • "Хочу повторить такой макияж на Хэллоуин".

Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: Злата Огневич поделилась своими лайфхаками (видео)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ранее мы рассказали, как сделать 5 лучших костюмов на Хэллоуин.

Также посмотрите варианты небанального маникюра на Хэллоуин-2024 с паутиной и пауками.

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