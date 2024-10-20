Как сделать макияж на Хэллоуин-2024: три варианта, которые легко повторить в домашних условиях
Люди во всем мире заранее готовятся к самому страшному празднику - Хэллоуину, который отмечают 31 октября. Весь октябрь они продумывают костюмы, различные угощения, украшают свои дома, а непосредственно в этот день устаивают тематические вечеринки.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как сделать простой макияж на Хэллоуин-2024 себе, подруге или сестре.
Макияж с трендовым леопардом
Для Хэллоуина можно выбрать простой мейкап и дополнить его стильными деталями. Например, с имитацией пятен леопарда. Основными элементами такого макияжа являются точечные пятна, имитирующие шкуру леопарда.
Сначала делаем базовый макияж: наносим основу и тон, затем выделяем глаза, рисуя стрелки.
Приступаем к деталям: чтобы сымитировать кровавые царапины, наносим красную краску на вилку и делаем оттиски на шее и щеках.
Затем пальцем точечно наносим тени или помаду и дорисовываем края черной подводкой - получатся пятна леопарда.
В самом конце губы покрываем красным блеском или помадой, а контур делаем черным. Растушевываем, чтобы сделать плавный переход.
В самом конце разбрызгиваем на лицо красную краску, имитирующую кровь.
Тигровый макияж
Еще одна идея на Хэллоуин-2024 - примерить образ тигрицы. Для этого не обязательно иметь красивый костюм, достаточно сделать яркий мейкап.
Делаем базовый макияж, на скулы и лоб наносим яркие оранжевые тени, а под и на глаза наносим светло-белые тени.
Нос тоже выделяем с помощью оранжевого оттенка, а кончик делаем черным.
Прорисовываем большие стрелки, чтобы сделать взгляд более выразительным.
С помощью подводки добавляем в макияж полоски тигра. Также не забываем о губах - их красим черной помадой.
Дьявольский макияж
Это самый простой вариант мейка на Хэллоуин-2024.
Наносим основу, тон, по желанию делаем контуринг. Затем рисуем над бровями небольшие "рожки" дьявола - так, как показано на видео.
Выделяем глаза с помощью черных стрелок, а под одним рисуем подводкой небольшую закрученную вниз.
Завершаем праздничный макияж черной матовой помадой.
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