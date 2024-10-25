Як зробити макіяж на Хелловін-2024: Злата Огнєвіч поділилася своїми лайфхаками (відео)

У всьому світі вже розпочали підготовку до найстрашнішого свята - Хелловіну, яке відзначають 31 жовтня. І якщо ви вирішили влаштувати з друзями тематичну вечірку, можна взяти на замітку варіанти макіяжу . Один із них продемонструвала у мережі відома співачка Злата Огнєвіч.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео в Instagram знаменитості розповідає, як його повторити.

Які засоби знадобляться для макіяжу на Хелловін

Огнєвіч продемонструвала, як за допомогою простих засобів, які можна знайти у косметичці у кожної дівчини, розмалювати обличчя на Хелловін.

Для того, щоб зробити макіяж, як у популярної співачки, вам знадобляться такі засоби:

- тональна основа,

- консилер,

- пудра,

- підводка для очей з тонким кінчиком,

- туш,

- олівець для губ,

- блиск для губ,

- хайлайтер,

- тіні для повік із шиммерними блискітками,

- спеціальні наклейки у вигляді "кривавих плям".

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як зробити макіяж як у Злати Огнєвіч

1. Спочатку наносимо основу під макіяж або тоналку, за бажанням - консилер під очі.

2. Спинку носа, вилиці, лоб та зону над верхньою губою покриваємо хайлайтером.

3. Потім приступаємо до макіяжу очей: наносимо бежеві тіні із шиммерними блискітками на верхню повіку, потім малюємо чорною підводкою подвійні стрілки.

4. Губи спочатку виділяємо олівцем по контуру, а потім додаємо в середину блиск або тінт-олію для губ.

5. Додаємо до цього макіяжу деталі в тематиці Хелловіна: під червоними очима відтінок малюємо "криваві" плями. Для цього можна використовувати рідкі тіні або блиск для губ із блискітками. Однак можна купити спеціальні наклейки, щоб мати ефектний вигляд.

6. Для створення ефекту "рваного" зомбі, як у фільмах жахів, малюємо на носі чорною підводкою смужку.

7. Потім Огнєвіч показала свій лайфхак, як зробити "рваний" рот, як у популярного персонажа на Хелловін. Беремо дерев'яну шпажку або зубочистку та розмальовуємо її чорною підводкою. Потім прикладаємо до куточків губ, домальовуємо підводкою необхідні елементи.

Як відреагували у мережі

Фоловери популярної співачки прийшли в захват від такого макіяжу:

"Так гарно нас ще не лякали"

"Жахливо красива"

"Вау! Тіні такі гарні"

"Яка красуня"

"Хочу повторити такий макіяж на Хелловін".

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)