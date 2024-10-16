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Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Среда 16 октября 2024 13:14
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Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками Модный маникюр на Хэллоуин-2024 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Автор: Катерина Собкова

Многие модницы следят за модными тенденциями в маникюре и макияже. И если вы уже делали трендовый мейкап, как у Ким Кардашьян, поэкспериментируйте с необычным нейл-артом в преддверии самого страшного праздника - Хэллоуина.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие оригинальные дизайны маникюра в тематике Хэллоуина можно сделать в октябре.

Традиционные цвета этого праздника - это, конечно же, оранжевый и черный. Однако можно покрыть почти все ногти черным оттенком, а один или два выделить белым и на нарисовать на них паутину. Получится стильный дизайн, который точно выделит вас из толпы.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Черно-белый маникюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Длинные ногти миндалевидной формы можно покрыть красивым серо-коричневым оттенком, а на одном или двух ногтях сделать французский маникюр. Также рисуем на нескольких серебристую паутину, а на полупрозрачном фоне - пауков.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Маникюр с пауками на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Еще один вариант: покрываем ногти нюдовым или полупрозрачным оттенком, а белым цветом рисуем паутину. Затем с помощью стемпинга или специальных наклеек украшаем черными пауками. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Маникюр на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)

Также можно поэкспериментировать с необычным френчем: для этого наносим базовое покрытие, а вместо традиционной "улыбки" рисуем полосы, имитирующие паутину. Сверху дополнить дизайн можно наклейками-слайдерами в виде пауков.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Дизайн с паутиной (фото: instagram.com/myprettyset)

Также в одном маникюре можно совместить три цвета: белый, черный и оранжевый. Наносим их на кончики ногтей и делаем волнистые края. Дополнить дизайн можно паутиной и пауками.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Вариант маникюра на Хэлллоуин (фото: instagram.com/disseynails)

Даже на Хэлллоуин можно сделать нежный дизайн. Для этого покрываем ногти полупрозрачным лаком, а сверху наносим узор, имитирующий паутину, светоотражающим гель-лаком. Он будет эффектно переливаться при искусственном свете или на вечеринке.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Стильный вариант (фото: instagram.com/pop_polished)

Для Хэлллоуина можно выбрать не только жуткие дизайны и традиционные цвета. Поэкспериментируйте с яркими, например, малиновым или фиолетовым. А паутину, пауков и привидения можно изобразить с помощью белого гель-лака.

Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и паукамиМаникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками

Яркие варианты (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/lolo.nailedit)

Ранее мы рассказали об оригинальных идеях маникюра на Хэллоуин-2024.

Также посмотрите 7 идей трендового темно-синего "френча".

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: Lauren, Aistė Haas, Myprettyset, Dayanna Issey Sapiens, franci.

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