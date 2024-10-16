Маникюр на Хэллоуин-2024: 7 идей стильного нейл-арта с паутиной и пауками
Многие модницы следят за модными тенденциями в маникюре и макияже. И если вы уже делали трендовый мейкап, как у Ким Кардашьян, поэкспериментируйте с необычным нейл-артом в преддверии самого страшного праздника - Хэллоуина.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие оригинальные дизайны маникюра в тематике Хэллоуина можно сделать в октябре.
Традиционные цвета этого праздника - это, конечно же, оранжевый и черный. Однако можно покрыть почти все ногти черным оттенком, а один или два выделить белым и на нарисовать на них паутину. Получится стильный дизайн, который точно выделит вас из толпы.
Черно-белый маникюр (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Длинные ногти миндалевидной формы можно покрыть красивым серо-коричневым оттенком, а на одном или двух ногтях сделать французский маникюр. Также рисуем на нескольких серебристую паутину, а на полупрозрачном фоне - пауков.
Маникюр с пауками на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)
Еще один вариант: покрываем ногти нюдовым или полупрозрачным оттенком, а белым цветом рисуем паутину. Затем с помощью стемпинга или специальных наклеек украшаем черными пауками. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.
Маникюр на Хэлллоуин (фото: instagram.com/heygreatnails)
Также можно поэкспериментировать с необычным френчем: для этого наносим базовое покрытие, а вместо традиционной "улыбки" рисуем полосы, имитирующие паутину. Сверху дополнить дизайн можно наклейками-слайдерами в виде пауков.
Дизайн с паутиной (фото: instagram.com/myprettyset)
Также в одном маникюре можно совместить три цвета: белый, черный и оранжевый. Наносим их на кончики ногтей и делаем волнистые края. Дополнить дизайн можно паутиной и пауками.
Вариант маникюра на Хэлллоуин (фото: instagram.com/disseynails)
Даже на Хэлллоуин можно сделать нежный дизайн. Для этого покрываем ногти полупрозрачным лаком, а сверху наносим узор, имитирующий паутину, светоотражающим гель-лаком. Он будет эффектно переливаться при искусственном свете или на вечеринке.
Стильный вариант (фото: instagram.com/pop_polished)
Для Хэлллоуина можно выбрать не только жуткие дизайны и традиционные цвета. Поэкспериментируйте с яркими, например, малиновым или фиолетовым. А паутину, пауков и привидения можно изобразить с помощью белого гель-лака.
Яркие варианты (фото: instagram.com/pop_polished, instagram.com/lolo.nailedit)
Ранее мы рассказали об оригинальных идеях маникюра на Хэллоуин-2024.
Также посмотрите 7 идей трендового темно-синего "френча".
Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: Lauren, Aistė Haas, Myprettyset, Dayanna Issey Sapiens, franci.