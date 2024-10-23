Как сделать 5 лучших костюмов на Хэллоуин: креативные идеи и пошаговые инструкции

Хэллоуин - это не только праздник ужасов, но и возможность проявить свою креативность и фантазию, создавая поразительные костюмы. Независимо от того, планируете ли вы посещение вечеринки или просто хотите порадовать детей, оригинальный костюм всегда привлечет внимание.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как создать 5 лучших костюмов на Хэллоуин своими руками. Эти простые и веселые идеи подойдут как для взрослых, так и детей.