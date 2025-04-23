Как сегодня выглядит главная героиня "Десятого королевства": прошло 25 лет (фото)

Мини-сериал "Десятое королевство" стал настоящим хитом начала 2000-х и подарил зрителям незабываемую сказочную историю с яркими персонажами. Одной из любимиц публики стала Вирджиния - храбрая девушка из Нью-Йорка, которая попала в волшебный мир. Ее сыграла Кимберли Уильямс-Пейсли.

Прошло уже 25 лет с премьеры сериала, поэтому РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как изменилась звезда и как она живет сейчас.

Кимберли Уильямс-Пейсли начала карьеру еще в юном возрасте - уже в 13 лет она снималась в телевизионной рекламе.

Широкую известность ей принесла роль Энни Бэнкс в лентах "Отец невесты" (1991) и "Отец невесты 2" (1995), которые стали прорывом в ее творческой биографии.

В 2000 году Кимберли снова оказалась в центре внимания благодаря главной роли в мини-сериале "Десятое королевство". После успеха этого сказочного проекта актрисе начали поступать новые интересные предложения. Кадр из сериала "Десятого королевства"

В течение восьми лет она снималась в ситкоме "Как сказал Джим", а в 2012 присоединилась к актерскому составу музыкальной драмы "Нэшвилл".

К ярким моментам в ее карьере также можно отнести участие в семейной комедии "Элвин и бурундуки: Бурундомандры" (2015) и праздничных фильмах "Рождественские хроники" (2018, 2020).

Сегодня актрисе 52 года. В 2003 году она вышла замуж за кантри-музыканта Брэда Пейсли, с которым воспитывает двух сыновей.

Кимберли Уильямс-Пейсли (фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley)

В 2022 году знаменитость пережила сложное испытание - она потеряла голос. Причину долгое время не могли выяснить, но впоследствии медики установили, что у нее поврежден гортанный нерв.

Только в 2024 году актриса смогла вернуть себе голос после двух лет тишины. Сейчас она не участвует в новых проектах, предпочитая спокойную семейную жизнь в Техасе.

Кимберли Уильямс-Пейсли (фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley)