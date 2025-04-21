Помните Габриэль из сериала "Зена - королева воинов"? Вот как выглядит блондинка сейчас (фото)

Яркий сериал о приключениях двух независимых подруг стал настоящим хитом среди подростков 90-х и превратил актрис, исполнивших главные роли, в звезд первой величины. Если о Люси Лоулесс, исполнительнице роли Зены, еще время от времени вспоминают в СМИ, то судьба Рене О'Коннор, сыгравшей Габриэль, для многих остается загадкой.

Как изменилась актриса и чем занимается сейчас - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Сейчас не все помнят, что сериал "Зена - королева воинов" на самом деле был спин-оффом от шоу "Удивительные путешествия Геракла".

Образ Зены в исполнении Люси Лоулесс впервые появился в одном из эпизодов, и ее настолько тепло восприняли зрители и продюсеры, что уже в 1995 году персонаж получил собственное шоу.

Сериал "Зена" вышел на целых 6 сезонов и состоял из 134 эпизодов. Снимали его в живописных локациях Новой Зеландии, а сюжет сочетал элементы древнегреческой и римской мифологии с драматическими личными историями героев.

Главную героиню на протяжении всей истории сопровождала ее верная подруга Габриэль - в исполнении американской актрисы Рене О'Коннор. Хотя сначала ее персонаж стремился к обычной жизни и даже собирался выйти замуж за друга детства, она не устояла перед соблазном отправиться в приключения. Кадр из сериала "Зена - королева воинов"

Кстати, слухи о более глубоких отношениях между подругами не утихали вплоть до самого финала сериала.

Благодаря нестандартному подходу сценаристов и режиссеров сериала, исполнительницы главных ролей смогли проявить себя в различных амплуа - от глубокой драмы до комедийных сцен и даже мюзиклов.

Время от времени Зена и Габриэль меняли свои фирменные кожаные доспехи на современные образы, экспериментировали с прическами, но при этом оставались узнаваемыми и харизматичными героинями. Кадр из сериала "Зена - королева воинов"

Как это часто бывает с культовыми персонажами, эти роли стали главными в карьере Люси Лоулесс и Рене О'Коннор. После завершения сериала в 2001 году их профессиональные пути разошлись.

Лоулесс продолжила сниматься в кино и телесериалах, а вот об исполнительнице роли Габриэль на некоторое время забыли - хотя именно ее героиня была кумиром для многих подростков того времени.

Как сейчас живет Рене

В жизни актрисы все сложилось хорошо. Отойдя от образа амазонки, она нашла себя по другую сторону камеры - как режиссер и продюсер. Кроме того, актриса активно работает в театре. Сегодня Рене О'Коннор - 54, и вот как она выглядит сейчас. Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

Конечно, с годами внешность актрисы изменилась - и видно, что она выбрала естественный путь старения, не прибегая к омолаживающим процедурам. Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

В жизни Рене О'Коннор было два брака, а также родилось двое детей. В то же время она не оставляет увлечение боевыми искусствами - еще во время съемок в "Зене" она начала заниматься тхэквондо, карате, научилась владеть нунчаками и катаной. Сегодня актриса продолжает поддерживать физическую форму. Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

В 2021 году поклонники культового сериала получили приятный сюрприз - Рене и Люси Лоулесс вновь появились вместе на экране во втором сезоне австралийского детективного сериала "Моя жизнь - убийство", где Лоулесс исполняет главную роль.

Для новой роли О'Коннор сменила имидж, перекрасившись в яркий рыжий оттенок. Ее же партнерша по сериалу, бывшая Зена, уже давно вернула свой естественный - светлый - цвет волос. Рене О'Коннор и Люси Лоулесс(фото: instagram.com/realreneeoconnor)