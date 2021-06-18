У Києві попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом (фото)

Відомий танцюрист Григорій Чапкіс помер у Києві у віці 91 року. Смерть знаменитого танцюриста і хореографа наступила 13 червня 2021 року. Діти Грег та Лілія Чапкіси, які теж реалізували себе як танцівники, приїхали на похорон батька.

Грег Чапкіс прилетів із Сан-Франциско, США, де живе разом з дружиною та двома синами й має власну хіп-хоп школу.

"Коли людина старіє, коли їй 90 з чимось років, вона робить сам якісь такі історії, які ми самі не розуміємо, про що вони. У мене з батьком особисто ніколи не було жодної сварки, жодної незрозумілої розмови. Тож, я не знаю звідки воно все з'явилося. В принципі, коли я тут був, він так само не знав, звідки воно все з'явилося", - розповів Грег ТСН.

Фото: син Григорія Чапкіса приїхав в Україні (instagram.com/gregchapkis)

Крім того, донька Лілія теж була на похороні та найбільше з усіх плакала. Вона має власну балетну школу "Чапкіс-Денс" в Італії. Також була присутня онука Анна Сафрончик, рідні з усього світу, друзі, колеги.

В останню путь Григорія Чапкіса проводжають у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі. Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Легендарного балетмейстера поховали на Байковому кладовищі.

На фото можна побачити, що поряд з ріднею Григорія Чапкіса сидить жінка. Ймовірно, це і є молодша на 50 років за танцюриста дружина Міла, з якою він одружився вчетверте. Як розповідав син, саме вона була з ним останні дні його життя.

Фото: похорон Григорія Чапкіса (ТСН.ua)

До будівлі філармонії приїхав колега Григорія Миколайовича за проєктом "Танці з зірками" Влад Яма. Один із небагатьох із зірок українського шоу-бізу, хто приїхав попрощатися.

ТСН Яма розповів, що він не був фактично учнем Григорія Миколайовича, але все одно хотів би себе таким вважати. Не стримуючи сліз, він попрощався з колегою.

Фото: похорон Григорія Чапкіса (ТСН.ua)

Також провести в останню путь Григорія Чапкіса прийшов український співак Павло Зібров.

"Він підбадьорював, він завжди був об'єктивним, ніколи не принижував людину. Навпаки давав добру пораду. Він показав своїм життям, що не треба заглядати в паспорт, треба творити. Якщо ти творець, то вік не грає ролі зовсім", - зазначив Зібров.

Фото: похорон Григорія Чапкіса (ТСН.ua)

Як відомо, Григорій Чапкіс був великою постаттю у царині українського танцю. Танцюрист мав яскравий життєвий шлях і прожив 91 рік. За весь цей час він встиг отримати безліч нагород за свої досягнення й вклад у танцювальне мистецтво.

Фото: похорон Григорія Чапкіса (ТСН.ua)