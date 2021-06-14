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Треба рухатися до останнього подиху: Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його на "Танцях з зірками"

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 10:47
Треба рухатися до останнього подиху: Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його на "Танцях з зірками" Колаж РБК-Україна: Зеленський прокоментував смерть Чапкіса
Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Зеленський відреагував на смерть Григорія Чапкіса. У своєму пості президент наголосив на величезному внеску хореографа в історію українського танцю, а також згадав, як Чапкіс оцінював його па у "Танцях з зірками" в далекому 2006 році.

Чуттєвий пост Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди пам’ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Чапкіс був "невиправним оптимістом", з якого "дійсно хотілося брати приклад". Для хореографа, каже Зеленський, "танець ніколи не був роботою, натомість був його життям".

"Для мене Григорій Миколайович - назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - підсумував президент.

Треба рухатися до останнього подиху: Зеленський згадав, як Чапкіс оцінював його на &quot;Танцях з зірками&quot;

Фото: Григорій Чапкіс (facebook.com/zelenskiy95)

Додамо, що Володимир Зеленський був учасником першого сезону "Танців з зірками" (з 8 жовтня по 26 листопада 2006 року) у парі з Оленою Шоптенко. Григорій Чапкіс був одним з членів журі. Той сезон шоу, до слова, виявився переможним для майбутнього президента України.

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер природною смертю 13 червня на 92-му році життя.

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