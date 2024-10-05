На могиле Чапкиса наконец-то появился памятник. Без символизма и скандала не обошлось

На могиле легендарного хореографа Григория Чапкиса, которого три года назад похоронили на Байковом кладбище, наконец-то появился памятник. Сын артиста, который живет в США, рассказал, почему с этим вопросом не разобрались сразу. Оказалось, в скандале виноваты те, кто называл себя друзьями танцора.

Что рассказал сын хореографа

Грег Чапкис, который тоже занимается танцами и часто вспоминает о своем отце, разместил в Instagram Stories с Байкового кладбища. Он показал мемориал, недавно установленный на могиле легендарного хореографа.

По словам сына Чапкиса, ему очень грустно из-за того, что все произошло именно так. Грег извинился перед отцом и отметил, что с "другого конца света в стране, которая находится в состоянии войны", решить вопрос с памятником было нелегко.

Сын Чапкиса со своей женой (instagram.com/gregchapkis)

Более того, Чапкис-младший раскрыл причину так называемого "затягивания" этой ситуации. Три года на могиле его отца было только фото, иногда появлялись цветы. По словам сына хореографа, все из-за "друзей" и коллег артиста. Они давали "много пустых обещаний".

Сын Чапкиса и его дети (instagram.com/gregchapkis)

Грег намекнул, что эти люди хотели получить больше. Вероятно, речь шла о деньгах. При этом Чапкис-младший отметил, что это волновало не только его, но и его сестру Лилию.

Дочь хореографа была рядом с ним в последние мгновения его жизни. Лилия рассказывала, что перед смертью она и Чапкис в последний раз станцевали вальс. Артист, хоть и не мог подняться, держал дочь за руку. А потом он сказал то, что ее очень тронуло.

"А я так не могу", - произнес Чапкис.

Сын и дочь хореографа "потратили много времени", чтобы наконец-то поставить точку в истории с памятником. Но сейчас это все в прошлом - мемориал уже установили. И потому, добавил Грег, его сердце спокойно, хотя он все равно очень скучает по отцу.

Дочь и внучка Чапкиса (скриншот)

Как сейчас выглядит могила Чапкиса и что заметили пользователи

Уже скоро могилу Чапкиса сняли на видео. На нем можно увидеть, что на кладбище установили памятник со ступенями. И, конечно, могила хореографа получила символические детали.

Могила Чапкиса (скриншоты)

Ступени ведут к небольшой сцене, которую танцовщики называют паркетом. Именно ей Чапкис отдал почти всю свою жизнь. Более того, он танцевал так долго, как мог. Хореограф мог выступить на паркете даже в очень почтенном возрасте.

"Танець - це життя. Живіть танцюючи", - выгравировали на ступеньках.

Кроме того, в комментариях под видео пользователи пишут, что уже скоро на эту сцену должны установить скульптуру Чапкиса. Несколько лет тому назад в сети появился проект монумента.

И на нем действительно была та сцена и скульптура хореографа. В этом тоже очень большой символизм, ведь Чапкиса планировали изобразить в момент, когда он исполнял свой легендарный "повзунець".

Проект памятника Чапкису (скриншот)

Как Чапкис танцевал "повзунця" - архивное видео 1958 года

Как выглядела могила Чапкиса раньше

Сначала на месте погребения хореографа не было ничего, кроме небольшого холма, таблички и искусственных цветов. И даже в 2023 году ситуация оставалась такой же неутешительной.

Могила Чапкиса год назад (скриншоты)

А весной этого года блогер Ваня Рассел показал, что произошло с местом захоронения Чапкиса. Он увидел, что на могиле наконец-то появилась бетонная плита. Но тогда на о том, что там появится монумент, намеков не было.

Могила Чапкиса в мае 2024 года (скриншоты)

Из-за этого сеть часто критиковала родных хореографа. Сыну и дочери, а также жене Чапкиса, которая значительно младше его и избегает общения с прессой. Впрочем, сейчас комментаторы довольны, что скандал наконец-то улажен, ведь памятник уже стоит.