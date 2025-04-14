Как с возрастом портятся зубы человека: правда, о которой мало кто говорит

С возрастом зубы претерпевают естественные изменения - стираются, темнеют, становятся более хрупкими. Однако большинство проблем, которые возникают со временем, можно не только остановить, но и исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Зубы становятся темнее

Стоматолог Заим Джафри рассказал, что сначала зубы белые, потому что они покрыты эмалью - слоем полупрозрачного кальцинированного материала толщиной от 1,5 до 3 мм, который является самым твердым веществом в организме. Со временем эта эмаль темнеет, поскольку она впитывает пятна от пигментированной пищи и напитков, таких как красное вино, чай, кофе и никотин.

Поскольку эмаль становится более прозрачной, желто-коричневый дентин под ней становится более заметным.

Чтобы исправить это, можно обратиться к стоматологу для отбеливания.

С возрастом зубы становятся короче

Длина среднего переднего зуба составляет около 10-12 мм. Износ во время откусывания и жевания означает, что вы можете терять от 0,2 мм до 1 мм длины зуба каждое десятилетие после 20 лет. Это означает, что у вас больше не будут зубы прямоугольной формы, как в подростковом возрасте, и ваши передние резцы, в частности, могут выглядеть короче.

Чтобы восстановить длину зубов, можно использовать виниры. Это предполагает подпиливание передней части естественных зубов и наклеивание на новую поверхность новый идеальной формы зуб .

Заменять виниры нужно примерно через 10-15 лет в зависимости от износа.

Проблемы с деснами

Здоровые розовые десны являются ключевым признаком здоровья полости рта. Но со временем они могут отступить из-за заболевания десен. Это когда зубной налет, который образуется из пищи, бактерий и слюны, может накапливаться вокруг линии десен.

Это раздражает десны, что приводит к воспалению и рецессии. Вы также можете стереть линию десен, если слишком сильно чистить.

Стоматолог рассказал, что у людей, которые имеют рецессию десен из-за неправильной чистки зубов, десна могут отступать примерно на 2 мм в течение десяти лет. Эта эрозия на линии десен также обнажает желтую окраску корней зубов, благодаря чему они выглядят менее яркими.

Стоит использовать более мягкую щетку и тратить больше времени на мягкие круговые движения. Подумайте об использовании электрической зубной щетки с вращающимся таймером и датчиком давления, чтобы она выполняла тяжелую работу и определяла, что лучше всего для зубов.

Зубы становятся более смещены

Когда мы становимся старше, зубы начинают двигаться из-за потери костной массы нижней челюсти и лет жевания. Это постепенное смещение к середине рта называется мезиальным дрейфом.

Это объясняется тем, что сила тяжести в сочетании с потерей соединительного коллагена в коже в нижней части лица означает, что ваш фильтрум - пространство между ноздрями и верхней губой удлиняется. Губы также опустятся на несколько миллиметров, когда лицо удлинится. Благодаря этому верхние зубы становятся менее заметными, а нижние - больше.

Один из способов изменить мезиальный дрейф - установить брекеты.

Скрежет зубами

Скрежет во сне, также известный как бруксизм, может изнашивать зубы. Это может привести к потере зубов до 2 мм за десятилетие.