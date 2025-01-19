Стоматолог рассказал, нужно ли смачивать зубную щетку в воде перед нанесением пасты

Чаще всего люди перед нанесением пасты смачивают зубную щетку в воде. Стоматолог рассказал, что эта ошибка может привести к неравномерному очищению ротовой полости и к многим другим проблемам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Каких ошибок избегать во время чистки

Смачивать щетку в воде перед нанесением пасты

Стоматолог Сахил Пател рассказал, что смачивание зубной щетки перед нанесением на нее зубной пасты приводит к растворению зубной пасты, что приводит к быстрому образованию пены. А это в свою очередь заставляет быстрее закончить чистку зубов.

Купленная в магазине зубная паста имеет достаточное количество влаги, чтобы "действовать" без добавления воды.

Что касается техники, то стоматолог советует начинать чистку зубов с задней части рта, которую часто труднее всего очистить.

Если вы начинаете с передней части и оставляете заднюю до последней, то вы, скорее всего, остановитесь преждевременно и не очистите зубы тщательно.

Пропускать вечернюю чистку

Многие люди чистят зубы только раз в день.

Ночью выработка слюны уменьшается, что позволяет частицам пищи задерживаться и вызывать проблемы с зубами. Эксперт также рекомендует сосредотачиваться не на качестве, а не на количестве. Проблемы возникают, когда мы постоянно пропускаем определенные участки.

Сильно давить на щетку

Стоит не сильно давить на щетку, а держать ее с необходимой силой, чтобы она скользила прямо по зубам.

"Если щетинки распластываются по зубам, они не выполняют эффективной работы", - добавил медик.

Что касается инструментов, доктор Патель отдает предпочтение межзубным ершикам, а не зубной нити. Маленькие щетинки, которые очищают между зубами, созданы для того, чтобы достичь сложных участков между зубами. Они бывают разных форм и размеров.

Неправильный выбор щетки или пасты

Стоматолог рекомендует использовать зубные щетки средней жесткости, но также нужно учитывать чувствительность десен. Зубная паста не должна содержать отбеливающих компонентов, поскольку такими продуктами нельзя пользоваться на постоянной основе.