Як з віком псуються зуби людини: правда, про яку мало хто говорить

З віком зуби зазнають природних змін - стираються, темніють, стають більш крихкими. Проте більшість проблем, які виникають із часом, можна не лише зупинити, а й виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Зуби стають темнішими

Стоматолог Заїм Джафрі розповів, що спочатку з уби білі, тому що вони вкриті емаллю - шаром напівпрозорого кальцинованого матеріалу товщиною від 1,5 до 3 мм, який є найтвердішою речовиною в організмі. З часом ця емаль темніє, оскільки вона вбирає плями від пігментованої їжі та напоїв, таких як червоне вино, чай, кава та нікотин.

Оскільки емаль стає більш прозорою, жовто-коричневий дентин під нею стає більш помітним.

Щоб виправити це, можна звернутись до стоматолога для відбілювання.

З віком зуби стають коротшими

Довжина середнього переднього зуба становить близько 10-12 мм. Зношування під час відкушування та жування означає, що ви можете втрачати від 0,2 мм до 1 мм довжини зуба кожне десятиліття після 20 років. Це означає, що у вас більше не будуть зуби прямокутної форми, як у підлітковому віці, і ваші передні різці, зокрема, можуть виглядати коротшими.

Щоб відновити довжину зубів, можна використовувати вініри. Це передбачає підпилювання передньої частини природних зубів і наклеювання на нову поверхню новий ідеальної форми зуб .

Замінювати вініри потрібно приблизно через 10-15 років залежно від зносу.

Проблеми з яснами

Здорові рожеві ясна є ключовою ознакою здоров’я порожнини рота. Але з часом вони можуть відступити через захворювання ясен. Це коли зубний наліт, який утворюється з їжі, бактерій і слини, може накопичуватися навколо лінії ясен.

Це подразнює ясна, що призводить до запалення та рецесії. Ви також можете стерти лінію ясен, якщо занадто сильно чистити.

Стоматолог розповів, що у людей, які мають рецесію ясен через неправильне чищення зубів, ясна можуть відступати приблизно на 2 мм протягом десяти років. Ця ерозія на лінії ясен також оголює жовте забарвлення коренів зубів, завдяки чому вони виглядають менш яскравими.

Варто використовувати більш м’яку щітку та витрачати більше часу на м’які кругові рухи. Подумайте про використання електричної зубної щітки, що обертається, таймером і датчиком тиску, щоб вона виконувала важку роботу та визначала, що найкраще для зубів.

Зуби стають більш зміщені

Коли ми стаємо старше, зуби починають рухатися через втрату кісткової маси нижньої щелепи та роки жування. Це поступове зміщення до середини рота називається мезіальним дрейфом.

Це пояснюється тим, що сила тяжіння в поєднанні з втратою сполучного колагену в шкірі в нижній частині обличчя означає, що ваш фільтрум - простір між ніздрями та верхньою губою подовжується. Губи також опустяться на кілька міліметрів, коли обличчя подовжиться. Завдяки цьому верхні зуби стають менш помітними, а нижні - більше.

Один зі способів змінити мезіальний дрейф - встановити брекети.

Скрегіт зубами

Скрегіт уві сні, також відомий як бруксизм, може зношувати зуби. Це може призвести до втрати зубів до 2 мм за десятиліття.