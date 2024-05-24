Как выглядят редкие картины из коллекции Медведчука и какова их судьба (фото)

112 изъятых картин у экс-нардепа Виктора Медведчука будут находиться в музейных фондах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как выглядят редкие картины из коллекции Виктора Медведчука

Отметим, что сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции изъяли у бывшего скандального нардепа 264 произведения искусства разных авторов. По решению суда они были переданы на реализацию в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Эксперты-искусствоведы Национального художественного музея Украины провели исследование и признали 112 картин такими, которые имеют культурную ценность.

Большинство из них относится к Закарпатской художественной школе, а авторы произведений - известные украинские художники XX века. Среди них - Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко. Изъятые у Медведчука картины передадут в музей (фото: Национальная полиция)

Следует отметить, что эксперты оценивают стоимость пейзажей от Бокшая в $20-25 тысяч, а работы Эрдели - в $50 тысяч.

В то же время, те картины, которые не имеют культурной и исторической ценности, реализуют на аукционе. Средства по их продаже пополнят бюджет Украины.

Для справки

В апреле 2022 года правоохранители посетили дом в Пуще-Водице, а также квартиры и дачи семьи Медведчуков, всего несколько дней до официального объявления о задержании Виктора Медведчука. Среди имущества, находящегося под судебным арестом, упоминались "более 300 картин", которые были частью коллекции Медведчука.

Коллекция картин Медведчука не была общедоступна. Он не выставлял их на вернисажах, как это делали другие влиятельные личности, и не гордился своим хобби в интервью.

Однако упоминание о его коллекции может быть найдено в последней декларации, которую Медведчук заполнил в 2020 году как народный депутат от ОПЗЖ.

Также известно, что часть коллекции Виктор Медведчук хранил на своей даче "Медвежья дубрава" в Ждениеве в Закарпатье.